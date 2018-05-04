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    Облак – лидер по сухим матчам за последние три сезона. Он опережает Буффона и Де Хеа

    Накануне состоялся матч 1/2 финала Лиги Европы, в котором встречались «Атлетико» и «Арсенал». Встреча завершилась со счетом 1:0.

    Голкипер мадридского клуба Ян Облак в очередной раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Для него этот матч стал 80-м за последние три сезона во всех турнирах.

    Следом за ним по сухим матчам за данный отрезок времени идут Джанлуиджи Буффон («Ювентус») – 60 сухих матчей, а также Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед») – 56, Пепе Рейна («Наполи») – 53, Мануэль Нойер («Бавария») – 51.

    Источник: Skysports

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    04.05.2018 08:30
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 4 мая 2018, 13:32

      Вратарь одаренный. Но в этом заслуга не только его но и всей команды.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 мая 2018, 12:37

      безусловно один из лучших киперов современности!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2509

      panmon 4 мая 2018, 10:01

      При всём уважении к крутому киперу, но где Ла Лига и где Премьер или даже СериАл. В Испании команды из нижней сетки намного слабее, так что и на 0 проще отстоять

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20

      АндрейATM > panmon 4 мая 2018, 15:50

      так, для сравнения в еврокубках за последние 10 лет в ЛЧ клубы из АПЛ побеждали 2 раза, из Серии А - 1 раз, а из Ла Лиги - 6.
      в ЛЕ клубы из АПЛ 2 раза, из Серии А ни разу, из Ла Лиги - 5
      в этом году по финалисту уже из Ла Лиги в каждом турнире.
      почему все так недооценивают Ла Лигу?)
      далеко не ходить, суперкрутой МЮ вылетел от середничка Ла Лиги Севильи, которая на 8 месте идет.

      2
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      ...
      Рейтинг: +2509

      panmon > АндрейATM 7 мая 2018, 10:39

      Практически об этом я и говорю - разрыв между первым и последним местом в ЛаЛиге намного больше!
      Пропускают лидеры в основном друг от друга. Мелкие команды не оказывают достойного сопротивления (текущий сезон Реала исключение)

      0
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      ...
      Рейтинг: +20

      АндрейATM > panmon 17 мая 2018, 18:10

      да везде так, одни и те же клубы борятся за чемпионство)

      0
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 4 мая 2018, 09:28

      норм кипер.

      0
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      Рейтинг: +70527

      insider_retro 4 мая 2018, 09:28

      Клуб на ходу, оборона в порядке, да и сам воротчик явно не касячит - результат на лицо!..

      4
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      Рейтинг: +24996

      bset 4 мая 2018, 09:17

      Тут можно разве что к заголовку добавить, что первое правило деепричастий - это не использовать деепричастия, если не умеешь их использовать.

      3
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      Рейтинг: +278

      MrNao1 > bset 4 мая 2018, 09:25

      Ахахахаха, в голос)))

      1
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