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  • Облак – лидер по сухим матчам за последние три сезона. Он опережает Буффона и Де Хеа

Облак – лидер по сухим матчам за последние три сезона. Он опережает Буффона и Де Хеа

4 мая 2018, 08:30
10

Накануне состоялся матч 1/2 финала Лиги Европы, в котором встречались «Атлетико» и «Арсенал». Встреча завершилась со счетом 1:0.

Голкипер мадридского клуба Ян Облак в очередной раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Для него этот матч стал 80-м за последние три сезона во всех турнирах.

Следом за ним по сухим матчам за данный отрезок времени идут Джанлуиджи Буффон («Ювентус») – 60 сухих матчей, а также Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед») – 56, Пепе Рейна («Наполи») – 53, Мануэль Нойер («Бавария») – 51.

Источник: Skysports
Испания. Примера Лига Европы Атлетико Ювентус Манчестер Юнайтед Наполи Бавария Рейна Пепе Нойер Мануэль Буффон Джанлуиджи Де Хеа Давид Облак Ян
Комментарии (10)
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bset
1525414678
Тут можно разве что к заголовку добавить, что первое правило деепричастий - это не использовать деепричастия, если не умеешь их использовать.
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insider_retro
1525415285
Клуб на ходу, оборона в порядке, да и сам воротчик явно не касячит - результат на лицо!..
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anatolich72
1525415302
норм кипер.
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panmon
1525417288
При всём уважении к крутому киперу, но где Ла Лига и где Премьер или даже СериАл. В Испании команды из нижней сетки намного слабее, так что и на 0 проще отстоять
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OfaZavr
1525426633
безусловно один из лучших киперов современности!
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zigbert
1525429978
Вратарь одаренный. Но в этом заслуга не только его но и всей команды.
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