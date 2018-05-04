Облак – лидер по сухим матчам за последние три сезона. Он опережает Буффона и Де Хеа

Накануне состоялся матч 1/2 финала Лиги Европы, в котором встречались «Атлетико» и «Арсенал». Встреча завершилась со счетом 1:0.

Голкипер мадридского клуба Ян Облак в очередной раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Для него этот матч стал 80-м за последние три сезона во всех турнирах.

Следом за ним по сухим матчам за данный отрезок времени идут Джанлуиджи Буффон («Ювентус») – 60 сухих матчей, а также Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед») – 56, Пепе Рейна («Наполи») – 53, Мануэль Нойер («Бавария») – 51.