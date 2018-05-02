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    Москалев отстранен от матча «Тосно» – «Динамо» из-за ошибки, принесшей победу «Енисею» в игре ФНЛ

    Исполняющий обязанности главы департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что судья матча 36 тура ФНЛ «Енисей»«Волгарь» (2:1) Владимир Москалев совершил ошибку, повлиявшую на результат встречи.

    Воронежец назначил в последние десять минут пенальти в пользу хозяев, который принес им три очка.

    «Пока не знаю оценку инспектора. Но сам я видел этот момент. Мое мнение: 11-метровый удар назначен ошибочно. К сожалению, Москалев ошибся. Теперь он будет снят. Произведем замену», – сказал Егоров.

    Вместо Москалева матч 29 тура РФПЛ «Тосно» – «Динамо» будет судить сочинец Павел Кукуян.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.05.2018 22:41
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +834

      val-berezko 3 мая 2018, 18:31

      Сочинцы наши люди! это правильно! надо Тосно дать шанс.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 3 мая 2018, 06:28

      Волгарю легче не стало.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 3 мая 2018, 00:08

      Хухуян - во фамилия у армянина ........

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +17771

      paracetamol 2 мая 2018, 23:45

      Хухуян подарил спаму очко в матче с Амкаром. Интересно, кому он сделает подарок сейчас? Матч-то важный!

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