Москалев отстранен от матча «Тосно» – «Динамо» из-за ошибки, принесшей победу «Енисею» в игре ФНЛ

Исполняющий обязанности главы департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что судья матча 36 тура ФНЛ «Енисей» – «Волгарь» (2:1) Владимир Москалев совершил ошибку, повлиявшую на результат встречи.

Воронежец назначил в последние десять минут пенальти в пользу хозяев, который принес им три очка.

«Пока не знаю оценку инспектора. Но сам я видел этот момент. Мое мнение: 11-метровый удар назначен ошибочно. К сожалению, Москалев ошибся. Теперь он будет снят. Произведем замену», – сказал Егоров.

Вместо Москалева матч 29 тура РФПЛ «Тосно» – «Динамо» будет судить сочинец Павел Кукуян.