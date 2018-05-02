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  • Москалев отстранен от матча «Тосно» – «Динамо» из-за ошибки, принесшей победу «Енисею» в игре ФНЛ

Москалев отстранен от матча «Тосно» – «Динамо» из-за ошибки, принесшей победу «Енисею» в игре ФНЛ

2 мая 2018, 22:41
4

Исполняющий обязанности главы департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что судья матча 36 тура ФНЛ «Енисей»«Волгарь» (2:1) Владимир Москалев совершил ошибку, повлиявшую на результат встречи.

Воронежец назначил в последние десять минут пенальти в пользу хозяев, который принес им три очка.

«Пока не знаю оценку инспектора. Но сам я видел этот момент. Мое мнение: 11-метровый удар назначен ошибочно. К сожалению, Москалев ошибся. Теперь он будет снят. Произведем замену», – сказал Егоров.

Вместо Москалева матч 29 тура РФПЛ «Тосно» – «Динамо» будет судить сочинец Павел Кукуян.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Енисей Тосно Динамо Москалев Владимир
Комментарии (4)
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paracetamol
1525293955
Хухуян подарил спаму очко в матче с Амкаром. Интересно, кому он сделает подарок сейчас? Матч-то важный!
Ответить
VikNMar
1525295313
Хухуян - во фамилия у армянина ........
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Ще Гевара
1525318123
Волгарю легче не стало.
Ответить
val-berezko
1525361464
Сочинцы наши люди! это правильно! надо Тосно дать шанс.
Ответить
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