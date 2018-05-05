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Судьи
Главный судья:
Павел Кукуян (Сочи)
Материалы

Тосно - Динамо

05.05.2018, Суббота, 14:00 мск Санкт-Петербург, стадион Петровский Трансляция: Наш футбол Россия. Премьер-лига, 29 тур Тосно - Динамо Молодежные команды: 0 - 3
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
15 тур
29 октября, воскресенье 14:00 Динамо 0:1 Тосно
Россия. ФНЛ (2016/2017)
28 тур
26 марта, воскресенье 16:00 Тосно 1:2 Динамо
10 тур
28 августа, воскресенье 17:00 Динамо 0:1 Тосно
Россия. Кубок (2016/2017)
1/8 финала
26 октября, среда 19:00 Тосно 3:2 Динамо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 18 6 6 41:21 +20 60
2. ЦСКА 30 17 7 6 49:23 +26 58
3. Спартак М 30 16 8 6 51:32 +19 56
4. Краснодар 30 16 6 8 46:30 +16 54
5. Зенит 30 14 11 5 46:21 +25 53
6. Уфа 30 11 10 9 34:30 +4 43
7. Арсенал Т 30 12 6 12 35:41 -6 42
8. Амкар-Пермь 32 11 8 13 23:30 -7 41
9. Динамо М 30 10 10 10 29:30 -1 40
10. Ахмат 30 10 9 11 30:34 -4 39
11. Рубин 30 9 11 10 32:25 +7 38
12. Ростов 30 9 10 11 27:28 -1 37
13. Урал 30 8 13 9 31:32 -1 37
14. Анжи 32 7 6 19 35:61 -26 27
15. Тосно 30 6 6 18 23:54 -31 24
16. СКА-Хабаровск 30 2 7 21 16:55 -39 13
17. Енисей 2 1 0 1 6:4 +2 3
18. Тамбов 2 0 0 2 0:3 -3 0
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    Рейтинг: +71

    jeka7777777 5 мая 2018, 17:35

    Динамо вперед теперь в РФПЛ точно

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    Рейтинг: +71

    jeka7777777 5 мая 2018, 17:29

    вот и соснул!!!!!!!!!!!!!)))))))))

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    Рейтинг: +1460

    Mariner 5 мая 2018, 15:34

    Мусора, мусора, мусора сосать - ХЭЙ! )))

    -2
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    Рейтинг: +71

    jeka7777777 > Mariner 5 мая 2018, 15:43

    Ты соснешь а Динамо вперед

    -1
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    Рейтинг: +24

    Enigmatic777 5 мая 2018, 14:20

    Тосно вперед.

    0
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