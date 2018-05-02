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    Кроос: «Реал» безжалостно использовал ошибки «Баварии»

    Полузащитник «Реала» Тони Кроос рассказал, за счет чего его команде удалось пройти в полуфинале Лиги чемпионов «Баварию».

    «Бавария» сегодня была невероятно опасна. Они провели два очень хороших матча. В обоих матчах нам пришлось много побегать. Но в итоге мы прошли дальше и это самое главное.

    Мы безжалостно использовали ошибки «Баварии». Именно ради таких матчей ты и играешь в футбол», – заявил после матча немец.

    Ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов «Реал» – «Бавария» завершился со счетом 2:2 (результат первой игры – 2:1). «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. По сумме матчей в финал турнира вышел испанский коллектив.

    Чудовищная ошибка дублера Нойера вывела «Реал» в финал ЛЧ. Кошмар

    Источник: ФК «Бавария»

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    02.05.2018 09:41
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +169

      TY13R 2 мая 2018, 10:36

      Судья тоже свой вклад сделал

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 2 мая 2018, 10:16

      Чакыр свой человек )

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +271

      artem 81 2 мая 2018, 10:07

      В какой они там футбол играли, тянули время нытики, я первый раз реал такими видел, чтобы минут 15 время тянуть, а не играть. Не фанат Баварии, но не припомню матчей, где бы вот так сыканули.

      0
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 2 мая 2018, 09:52

      Это заслуга не только реала, но и Ульрайха

      2
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