Кроос: «Реал» безжалостно использовал ошибки «Баварии»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос рассказал, за счет чего его команде удалось пройти в полуфинале Лиги чемпионов «Баварию».

«Бавария» сегодня была невероятно опасна. Они провели два очень хороших матча. В обоих матчах нам пришлось много побегать. Но в итоге мы прошли дальше и это самое главное.

Мы безжалостно использовали ошибки «Баварии». Именно ради таких матчей ты и играешь в футбол», – заявил после матча немец.

Ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов «Реал» – «Бавария» завершился со счетом 2:2 (результат первой игры – 2:1). «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. По сумме матчей в финал турнира вышел испанский коллектив.

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