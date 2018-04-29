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  • Мостовой: «Никто и не заметил, что «Спартак» играл в Перми без Глушакова и Комбарова»

Мостовой: «Никто и не заметил, что «Спартак» играл в Перми без Глушакова и Комбарова»

29 апреля 2018, 18:54
15

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой дал оценку игре красно-белых в матче 28 тура РФПЛ против пермского «Амкара» (2:0). Эксперт заявил, что москвичи были обязаны побеждать.

«Накануне кричали – кризис, кризис! Какой кризис? Вот они опять на втором месте. Жалко, что упустили борьбу за чемпионство. В начале не отошли от поражения в Кубке России. По игре спокойно обыграли команду, которую обязаны обыгрывать.

Отсутствие Дмитрия Комбарова, Дениса Глушакова и слухи о конфликте с Романом Пилипчуком? Рабочие моменты. Ничего страшного нет. У «Спартака» длинная скамейка. Там могут сыграть все кто угодно. Никто и не заметил, что не было ни того, ни другого. Это во всех командах существует. Всегда есть неразберихи.

Другое дело, что это всегда проявляется, когда команда начинает проигрывать. Когда клуб выигрывает, то никто не видит эти нюансы, хотя они существуют. Не могут в коллективе 25-30 человек дружить друг с другом. Если что-то и произошло, то ничего страшного – рабочие моменты», – сказал Мостовой.

По итогам тура «Спартак» останется вторым в таблице.

Почему «Спартак» проиграл чемпионство

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Спартак Комбаров Дмитрий Глушаков Денис Мостовой Александр
Комментарии (15)
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OfaZavr
1525017898
так то оно так, но лучше бы оказались эти слухи про конфликты просто журналистскими выдумками.
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Вомбат
1525018181
Спартак все еще не бежит, спад не закончился, поэтому есть Глушаков, нет Глушакова... Сейчас Амкар очень слабо играет, потому и победа. Все же мастерство у спартаковцев на уровне, и не в каждом матче им так не везет, как с Тосно.
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Cherembas
1525018256
комбарова продать пора
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кузнецов артем
1525018649
Вообще то я заметил и рад, что их не было
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Полная Канистра
1525019427
самое главное он сказал /Рабочие моменты/ это подразумевает не плохо и не хорошо а золотая середина
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zigbert
1525019456
Вообще молодцы.Промес,как кпитан сыграл на команду.Неплохо отыграли Тимофеев,Мельгарехо на позиции Комбарова,Зобнин. В обороне очень расчетливо сыграл Кутепов.Всей команде можно поставить пятерку.
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fadda
1525019508
Если честно рад бы в будущем не заметить в составе Глушакова, Комбарова, Самедова, Ещенко, Реброва и ... При всём уважении, но...
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polt
1525021446
Сомневаюсь. Игра Спартака показалась похожей на игру Зенита, бестолковой.
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Уткинсон Рыгнольд-Червяки
1525023400
Главное настрой, а незаменимых не бывает
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Диктор
1525026504
Глушак заслужил чтобы его не взяли-а Камбаров еще пригодится Спартаку.
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