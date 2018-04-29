Мостовой: «Никто и не заметил, что «Спартак» играл в Перми без Глушакова и Комбарова»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой дал оценку игре красно-белых в матче 28 тура РФПЛ против пермского «Амкара» (2:0). Эксперт заявил, что москвичи были обязаны побеждать.

«Накануне кричали – кризис, кризис! Какой кризис? Вот они опять на втором месте. Жалко, что упустили борьбу за чемпионство. В начале не отошли от поражения в Кубке России. По игре спокойно обыграли команду, которую обязаны обыгрывать.

Отсутствие Дмитрия Комбарова, Дениса Глушакова и слухи о конфликте с Романом Пилипчуком? Рабочие моменты. Ничего страшного нет. У «Спартака» длинная скамейка. Там могут сыграть все кто угодно. Никто и не заметил, что не было ни того, ни другого. Это во всех командах существует. Всегда есть неразберихи.

Другое дело, что это всегда проявляется, когда команда начинает проигрывать. Когда клуб выигрывает, то никто не видит эти нюансы, хотя они существуют. Не могут в коллективе 25-30 человек дружить друг с другом. Если что-то и произошло, то ничего страшного – рабочие моменты», – сказал Мостовой.

По итогам тура «Спартак» останется вторым в таблице.

Почему «Спартак» проиграл чемпионство