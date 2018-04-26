Фанаты «Знамени Труда» убегали от болельщиков «Чертаново» мимо тренерских скамеек

В нашем спецпроекте «Россия для всех» вышел худшая профессиональная команда России. В сезоне у нее всего одна победа и три набранных очка.

У «Бомбардира» есть видео с матча «Знамя Труда» – «Чертаново» (0:3). Болельщики хозяев на протяжении тайма игры провоцировали фанатов соперника на агрессию.

Когда на трибунах едва не началась потасовка, десятки фанатов «Знамя Труда» спасались бегством мимо тренерских скамеек и футбольного поля.

Как живет самый старый клуб России − официально худшая команда страны