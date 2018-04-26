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  • Фанаты «Знамени Труда» убегали от болельщиков «Чертаново» мимо тренерских скамеек

Фанаты «Знамени Труда» убегали от болельщиков «Чертаново» мимо тренерских скамеек

26 апреля 2018, 16:10
9

В нашем спецпроекте «Россия для всех» вышел худшая профессиональная команда России. В сезоне у нее всего одна победа и три набранных очка.

У «Бомбардира» есть видео с матча «Знамя Труда» – «Чертаново» (0:3). Болельщики хозяев на протяжении тайма игры провоцировали фанатов соперника на агрессию.

Когда на трибунах едва не началась потасовка, десятки фанатов «Знамя Труда» спасались бегством мимо тренерских скамеек и футбольного поля.

Как живет самый старый клуб России − официально худшая команда страны

Россия. ПФЛ. Зона Запад Знамя Труда Чертаново
Комментарии (9)
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Татарин за ЦСКА
1524748391
Смех и грех
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DOCTOR PENALTY
1524749346
Надо показать англичанам, они очень хотят это видеть.
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С-Пб on-line
1524750307
Во как ломанулись бойцы
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Боцман59rus
1524750479
даже спящие камни, интереснее нашего футбола, не говоря уже про такой забег
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bset
1524750713
Вот бы сейчас прийти в 100 человек на футбол, кричать "Е5 Чертаново", а потом от 20 чертановцев всем аулом убегать.
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BRO_football
1524752515
Не раз замечал, что чем хуже играет команда, тем тупее и агрессивнее её фанаты.
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Pourport
1524752922
Даю 100% Чертаново не провоцировали,это спланированное нападения!) В М.О такие дела,если хил,цель для каждого!) С каких пор ОФ начали освещать(это тесно связанно с новым админом?)
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Федя Кабак
1524753545
Ахах, вот это смех)Там даже фанаты есть
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Danish Dynamite
1524804167
А вы почитайте статью! Это не бойцы, а школота, которая приезжих оскорбляла. А бойцы были как раз у них. Вот и сдриснули, как тараканы.
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