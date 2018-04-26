Зидан: «Асенсио появился на поле и сделал результат»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился наблюдениями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов против «Баварии» (2:1). Отдельно специалист отметил игру полузащитника Марко Асенсио.

«Нам пришлось помучиться, но в итоге «Реал» добился важного результата. Легко в Лиге чемпионов не бывает.

Жаль, что Иско не смог продолжить игру, но Асенсио появился на поле и сделал результат. Марко сыграл невероятно, но это не новость. Он обладает всеми футбольными качествами», – сказал Зидан.