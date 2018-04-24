Нагельсманн назвал слухами свой переход в «Арсенал»

Главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсман опроверг свою заинтересованность в работе в «Арсенале».

«Я – в «Арсенале»? Это всего лишь обычные слухи. Но меня они совсем не волнуют, не действуют на меня и не раздражают.

Я сосредоточен на себе и своей команде в нынешнем клубе. На другие вещи я не обращаю внимания», – приводит слова Нагельсманна Sky Sports.

Напомним, немецкий специалист входит в число претендентов на вакантный пост главного тренера «Арсенала» после ухода Арсена Венгера.