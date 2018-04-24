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    Нагельсманн назвал слухами свой переход в «Арсенал»

    Главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсман опроверг свою заинтересованность в работе в «Арсенале».

    «Я – в «Арсенале»? Это всего лишь обычные слухи. Но меня они совсем не волнуют, не действуют на меня и не раздражают.

    Я сосредоточен на себе и своей команде в нынешнем клубе. На другие вещи я не обращаю внимания», – приводит слова Нагельсманна Sky Sports.

    Напомним, немецкий специалист входит в число претендентов на вакантный пост главного тренера «Арсенала» после ухода Арсена Венгера.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.04.2018 08:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +139

      Pres Arsenal 24 апреля 2018, 20:47

      Мне хотелось бы чтобы именно он стал преемником Арсена в Арсенале

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