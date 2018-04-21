Лига 1. «Монако» в меньшинстве проиграл «Генгаму»; «Амьен» обыграл «Страсбур» и другие результаты

В матче 34-го тура чемпионата Франции «Генгам» дома обыграл «Монако» со счетом 3:1. В начале встречи на 21-й минуте у гостей был удален защитник Жемерсон.

«Монако» с 70-ю очками остался на второй строчке в турнирной таблице. «Генгам» с 45-ю очками идет десятым.

Чемпионат Франции. Лига 1. 34-й тур

Тулуза – Анжер – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Саного, 42; 2:0 – Градель (с пенальти), 60; 3:0 – Какута, 90+2; 3:1 – Саади, 90+5.

Генгам – Монако – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Бриан, 22; 2:0 – Дидо, 34; 3:0 – Турам, 47; 3:1 – Туре, 63.

Удаление: нет – Жемерсон, 21.

Амьен – Страсбур – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Монкондуит, 45; 2:0 – Манзала, 79.

Метц – Кан – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Да Силва (в свои ворота), 71; 1:1 – Демингует, 73.

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