Погребняк может пропустить финал Кубка России из-за травмы

Нападающий «Тосно» Павел Погребняк прокомментировал свою замену в матче 1/2 финала Кубка России против «Спартака» (1:1, 5:4 по пенальти). Игрок покинул поле из-за травмы.
– Завтра сделают МРТ. Но, к сожалению... Возможно, все серьезно, да. Возможно, придется пропустить финал Кубка.
– Что случилось?
– Я сам, если честно, не понял. Я думал, что кто-кто ударил меня сзади плечом. Жестко... Если по-футбольному выражаться, напихал судье, что он не видел тот момент. Но в результате на повторе мы увидели, что ничего не было... Знаете, был щелчок.
– То есть подозрение на ахилл?
– На ахилл, да.
– Когда вы уходили с поля, что-то с трибун летело.
– Деньги летели. Это неплохо. (улыбается) На самом деле, это футбол. Хотел бы поздравить с победой всех болельщиков «Тосно», весь Питер.
– «Тосно» будет фаворитом Кубка и может попасть в Лигу Европы.
– Почему бы это не сделать, если это возможно?
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