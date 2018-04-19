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    Погребняк может пропустить финал Кубка России из-за травмы

    Нападающий «Тосно» Павел Погребняк прокомментировал свою замену в матче 1/2 финала Кубка России против «Спартака» (1:1, 5:4 по пенальти). Игрок покинул поле из-за травмы.

    – Завтра сделают МРТ. Но, к сожалению... Возможно, все серьезно, да. Возможно, придется пропустить финал Кубка.

    – Что случилось?

    – Я сам, если честно, не понял. Я думал, что кто-кто ударил меня сзади плечом. Жестко... Если по-футбольному выражаться, напихал судье, что он не видел тот момент. Но в результате на повторе мы увидели, что ничего не было... Знаете, был щелчок.

    – То есть подозрение на ахилл?

    – На ахилл, да.

    – Когда вы уходили с поля, что-то с трибун летело.

    – Деньги летели. Это неплохо. (улыбается) На самом деле, это футбол. Хотел бы поздравить с победой всех болельщиков «Тосно», весь Питер.

    – «Тосно» будет фаворитом Кубка и может попасть в Лигу Европы.

    – Почему бы это не сделать, если это возможно?

    Главная сенсация года в России – 2. «Тосно» – тоже в финале!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.04.2018 01:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100711

      zigbert 19 апреля 2018, 08:23

      Тосно и без него справится.

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    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 19 апреля 2018, 06:07

      Погребняк играет в финале кубка России. В финале Погребняк Карл!
      Нам что вернули наш любимый 2008 ? Будем посмотреть.

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