Погребняк может пропустить финал Кубка России из-за травмы

Нападающий «Тосно» Павел Погребняк прокомментировал свою замену в матче 1/2 финала Кубка России против «Спартака» (1:1, 5:4 по пенальти). Игрок покинул поле из-за травмы.

– Завтра сделают МРТ. Но, к сожалению... Возможно, все серьезно, да. Возможно, придется пропустить финал Кубка.

– Что случилось?

– Я сам, если честно, не понял. Я думал, что кто-кто ударил меня сзади плечом. Жестко... Если по-футбольному выражаться, напихал судье, что он не видел тот момент. Но в результате на повторе мы увидели, что ничего не было... Знаете, был щелчок.

– То есть подозрение на ахилл?

– На ахилл, да.

– Когда вы уходили с поля, что-то с трибун летело.

– Деньги летели. Это неплохо. (улыбается) На самом деле, это футбол. Хотел бы поздравить с победой всех болельщиков «Тосно», весь Питер.

– «Тосно» будет фаворитом Кубка и может попасть в Лигу Европы.

– Почему бы это не сделать, если это возможно?

Главная сенсация года в России – 2. «Тосно» – тоже в финале!