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  • Арустамян заявил, что «Наполи» ведет переговоры по трансферу Головина

Арустамян заявил, что «Наполи» ведет переговоры по трансферу Головина

19 апреля 2018, 00:52
9

По информации комментатора Нобеля Арустамяна, «Наполи» ведет переговоры с ЦСКА о трансфере полузащитника Александра Головина. Переход может состояться летом.

«К Головину есть довольно серьезный интерес «Наполи». Итальянский суперклуб проявляет большое внимание к игроку. На прошлой неделе агенты, посредники этой сделки, даже были в Италии и общались с «Наполи» о возможном предложении, которое поступит летом в ЦСКА.

Главная проблема «Наполи» в том, что Головин – легионер для итальянского футбола. В Италии очень жесткий лимит на футболистов не из ЕС, и это серьезная помеха на пути Головина в «Наполи».

Но сам факт того, что работа уже ведется, что есть встречи агентов и руководства «Наполи», подтверждает интерес итальянского клуба к приобретению Александра.

Понятно, что сумма будет не 8 миллионов евро, как было год назад от «Арсенала», а в два раза больше. Думаю, это минимум, на что рассчитывает ЦСКА. А то и более внушительная цифра», – сказал Арустамян.

«Брайтон», дортмундская «Боруссия» и «Наполи» интересуются Головиным

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А ЦСКА Наполи Головин Александр
Комментарии (9)
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ДАША Д
1524104845
Обескровят ЦСКА
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DeutschlandUberAlles
1524107602
Деза у него как всегда.
Ответить
zigbert
1524115269
Арустамян мастер выкладывать не проверенную информацию.
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Dominator777
1524117761
Болельщики армейцев, не переживайте - Головин в Наполи не перейдет.
Ответить
OfaZavr
1524121708
Нобель опять правдой сыпет))
Ответить
Cobold
1524123866
Очередная хрень из серии "Армянское радио".
Ответить
yarik1_78
1524147276
Шнобель балабол ещё тот!
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prezent2017
1524149743
Жлобы с сапога больше 5 лямов не предложат.
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