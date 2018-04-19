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    Арустамян заявил, что «Наполи» ведет переговоры по трансферу Головина

    По информации комментатора Нобеля Арустамяна, «Наполи» ведет переговоры с ЦСКА о трансфере полузащитника Александра Головина. Переход может состояться летом.

    «К Головину есть довольно серьезный интерес «Наполи». Итальянский суперклуб проявляет большое внимание к игроку. На прошлой неделе агенты, посредники этой сделки, даже были в Италии и общались с «Наполи» о возможном предложении, которое поступит летом в ЦСКА.

    Главная проблема «Наполи» в том, что Головин – легионер для итальянского футбола. В Италии очень жесткий лимит на футболистов не из ЕС, и это серьезная помеха на пути Головина в «Наполи».

    Но сам факт того, что работа уже ведется, что есть встречи агентов и руководства «Наполи», подтверждает интерес итальянского клуба к приобретению Александра.

    Понятно, что сумма будет не 8 миллионов евро, как было год назад от «Арсенала», а в два раза больше. Думаю, это минимум, на что рассчитывает ЦСКА. А то и более внушительная цифра», – сказал Арустамян.

    «Брайтон», дортмундская «Боруссия» и «Наполи» интересуются Головиным

    Источник: YouTube

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    19.04.2018 00:52
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 апреля 2018, 17:55

      Жлобы с сапога больше 5 лямов не предложат.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 19 апреля 2018, 17:14

      Шнобель балабол ещё тот!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -22

      Cobold 19 апреля 2018, 10:44

      Очередная хрень из серии "Армянское радио".

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +644

      кран > Cobold 19 апреля 2018, 20:47

      Арустамянское)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 апреля 2018, 10:08

      Нобель опять правдой сыпет))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 19 апреля 2018, 09:02

      Болельщики армейцев, не переживайте - Головин в Наполи не перейдет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100711

      zigbert 19 апреля 2018, 08:21

      Арустамян мастер выкладывать не проверенную информацию.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 19 апреля 2018, 06:13

      Деза у него как всегда.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 19 апреля 2018, 05:27

      Обескровят ЦСКА

      -1
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