Арустамян заявил, что «Наполи» ведет переговоры по трансферу Головина

По информации комментатора Нобеля Арустамяна, «Наполи» ведет переговоры с ЦСКА о трансфере полузащитника Александра Головина. Переход может состояться летом.

«К Головину есть довольно серьезный интерес «Наполи». Итальянский суперклуб проявляет большое внимание к игроку. На прошлой неделе агенты, посредники этой сделки, даже были в Италии и общались с «Наполи» о возможном предложении, которое поступит летом в ЦСКА.

Главная проблема «Наполи» в том, что Головин – легионер для итальянского футбола. В Италии очень жесткий лимит на футболистов не из ЕС, и это серьезная помеха на пути Головина в «Наполи».

Но сам факт того, что работа уже ведется, что есть встречи агентов и руководства «Наполи», подтверждает интерес итальянского клуба к приобретению Александра.

Понятно, что сумма будет не 8 миллионов евро, как было год назад от «Арсенала», а в два раза больше. Думаю, это минимум, на что рассчитывает ЦСКА. А то и более внушительная цифра», – сказал Арустамян.

«Брайтон», дортмундская «Боруссия» и «Наполи» интересуются Головиным