Полоз и Дриусси сыграют в атаке «Зенита», Панченко и Луценко выйдут впереди у «Динамо»

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Динамо» на перенесенный поединок 23 тура РФПЛ.

«Зенит»: Лодыгин, Иванович, Кришито, Мевля, Жирков, Ерохин, Кузяев, Паредес, Краневиттер, Дриусси, Полоз.

«Динамо»: Шунин, Козлов, Морозов, Шунич, Хольмен, Рауш, Тетте, Соу, Ташаев, Панченко, Луценко.

Матч пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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