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    Полоз и Дриусси сыграют в атаке «Зенита», Панченко и Луценко выйдут впереди у «Динамо»

    Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Динамо» на перенесенный поединок 23 тура РФПЛ.

    «Зенит»: Лодыгин, Иванович, Кришито, Мевля, Жирков, Ерохин, Кузяев, Паредес, Краневиттер, Дриусси, Полоз.

    «Динамо»: Шунин, Козлов, Морозов, Шунич, Хольмен, Рауш, Тетте, Соу, Ташаев, Панченко, Луценко.

    Матч пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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    Источник: РПЛ

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    18.04.2018 18:11
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 18 апреля 2018, 18:50

      Свершилось чудо..наконец то поняли, что болотный не уровень.

      0
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      Рейтинг: +271

      artem 81 18 апреля 2018, 18:13

      Полоз думаю получше Заболотного игру покажет...

      4
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      Рейтинг: +271

      artem 81 18 апреля 2018, 18:12

      Глянем сегодня что Зенит может)

      0
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      Рейтинг: +1534

      Evgeniy32 18 апреля 2018, 18:12

      Наконец-то нет в основе Заболотного

      1
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