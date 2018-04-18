Полоз и Дриусси сыграют в атаке «Зенита», Панченко и Луценко выйдут впереди у «Динамо»

Свершилось чудо..наконец то поняли, что болотный не уровень.
Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Динамо» на перенесенный поединок 23 тура РФПЛ.
«Зенит»: Лодыгин, Иванович, Кришито, Мевля, Жирков, Ерохин, Кузяев, Паредес, Краневиттер, Дриусси, Полоз.
«Динамо»: Шунин, Козлов, Морозов, Шунич, Хольмен, Рауш, Тетте, Соу, Ташаев, Панченко, Луценко.
Матч пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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