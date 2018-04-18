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    Ханни: «В Бельгии нет такой большой разницы между топ-клубами и остальными командами, как в РФПЛ»

    Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни заявил, что разница между ведущими кубами и остальными командами в РФПЛ более существенна, нежели в чемпионате Бельгии.

    «Не думаю, что чемпионат России сильнее бельгийского. Я еще не играл против самых сильных команд, но могу сказать, что здесь разница между топ-клубами и другими командами больше, чем в Бельгии», – сказал Ханни в интервью La Province.

    Хавбек перешел в «Спартак» из «Андерлехта» в январе этого года. В текущем сезоне он провел за красно-белых четыре матча, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.04.2018 16:36
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100711

      zigbert 18 апреля 2018, 22:51

      Ну это как сказать.

      1
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 18 апреля 2018, 20:39

      Наверное он имел в виду инфрактустуру а не уровень команд. Та же Уфа или Ахмат в чемпионате Бельгии не затерялись бы. А вот середняки из Бельгии вылетели бы в нашем чемпионате. Да что там говорить... Зенит на 5-ом месте у нас. Зенит который по возможностям половины всего бельгийского чемпионата.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 апреля 2018, 18:16

      да не такая и большая разница порою, любой клуб из нижней восьмерки может грохнуть любой из высшей, так что никакой пропасти нет.

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      Рейтинг: +1096

      Братья Васильевы 18 апреля 2018, 17:25

      Можно поспорить.

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      Рейтинг: +179

      Berdchanin 18 апреля 2018, 17:02

      Ну Амкар же у лидера 2 раза выигрывал. Это разве топ клуб по меркам России ? Считаю. что в РФПЛ потихоньку растёт конкуренция, даже деньги всей РФ не помогают ему становится чемпионом

      3
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