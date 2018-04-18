Ханни: «В Бельгии нет такой большой разницы между топ-клубами и остальными командами, как в РФПЛ»

Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни заявил, что разница между ведущими кубами и остальными командами в РФПЛ более существенна, нежели в чемпионате Бельгии.

«Не думаю, что чемпионат России сильнее бельгийского. Я еще не играл против самых сильных команд, но могу сказать, что здесь разница между топ-клубами и другими командами больше, чем в Бельгии», – сказал Ханни в интервью La Province.

Хавбек перешел в «Спартак» из «Андерлехта» в январе этого года. В текущем сезоне он провел за красно-белых четыре матча, отметившись одним голом и одной результативной передачей.