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  • Ханни: «В Бельгии нет такой большой разницы между топ-клубами и остальными командами, как в РФПЛ»

Ханни: «В Бельгии нет такой большой разницы между топ-клубами и остальными командами, как в РФПЛ»

18 апреля 2018, 16:36
5

Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни заявил, что разница между ведущими кубами и остальными командами в РФПЛ более существенна, нежели в чемпионате Бельгии.

«Не думаю, что чемпионат России сильнее бельгийского. Я еще не играл против самых сильных команд, но могу сказать, что здесь разница между топ-клубами и другими командами больше, чем в Бельгии», – сказал Ханни в интервью La Province.

Хавбек перешел в «Спартак» из «Андерлехта» в январе этого года. В текущем сезоне он провел за красно-белых четыре матча, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Бельгия. Плей-офф Спартак Ханни Софьян
Комментарии (5)
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Berdchanin
1524060163
Ну Амкар же у лидера 2 раза выигрывал. Это разве топ клуб по меркам России ? Считаю. что в РФПЛ потихоньку растёт конкуренция, даже деньги всей РФ не помогают ему становится чемпионом
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Братья Васильевы
1524061502
Можно поспорить.
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OfaZavr
1524064601
да не такая и большая разница порою, любой клуб из нижней восьмерки может грохнуть любой из высшей, так что никакой пропасти нет.
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Jenea83
1524073188
Наверное он имел в виду инфрактустуру а не уровень команд. Та же Уфа или Ахмат в чемпионате Бельгии не затерялись бы. А вот середняки из Бельгии вылетели бы в нашем чемпионате. Да что там говорить... Зенит на 5-ом месте у нас. Зенит который по возможностям половины всего бельгийского чемпионата.
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zigbert
1524081105
Ну это как сказать.
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