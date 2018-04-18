Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Игнатьев: «Тосно» сделает все, чтобы пройти «Спартак» в Кубке России»

Игнатьев: «Тосно» сделает все, чтобы пройти «Спартак» в Кубке России»

18 апреля 2018, 06:42
9

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев уверен, что «Спартаку» придется нелегко в полуфинальном матче Кубка России против «Тосно».

«Поражение в Екатеринбурге может ударить по «Спартаку» психологически, но Каррера должен найти нужные слова для игроков. Ведь фактически лишившись шансов на золото чемпионата России, красно-белые теперь будут еще больше нацелены на Кубок.

Но пройти «Тосно» будет непросто. Команда Дмитрия Парфенова уже отобрала у «Спартака» очки в чемпионате, сыграв с ним вничью в первом круге. Да и в недавнем московском матче они могли зацепиться за ничью – им просто немного не повезло.

Вряд ли «Тосно» будет жертвовать Кубком из-за того, что у них в разгаре борьба за выживание в РФПЛ. Эта команда сделает все, чтобы пройти «Спартак», – считает Игнатьев.

Полуфинальный матч Кубка России «Спартак» – «Тосно» состоится в среду, 18 апреля, в 18:30 по московскому времени. Во втором матче этой стадии турнира будут встречаться «Авангард» и «Шинник».

Источник: Известия
Россия. Кубок Спартак Тосно Игнатьев Борис Парфенов Дмитрий Каррера Массимо
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
1bear
1524023344
..Тосно–верю...
Ответить
vodomut
1524027701
Спартаку ешё в этот раз просрать и сезон можно считать успешным!
Ответить
Jenea83
1524028382
Тосно неприятный соперник для Спартака. Нужно выложиться на 100% в этом матче. Иначе жди беды))
Ответить
RedWhiteFans2
1524029028
Какой Тосно. 3-0 пройдем и весь Тосно.
Ответить
zigbert
1524032903
Тяжелая предстоит игра. Не малую роль сыграют волевые качества.
Ответить
С-Пб on-line
1524033800
Пожелаю удачи областным, но знаю парфён сольёт
Ответить
нейтральныйкакникто
1524039175
Хватит ли этого ВСЁ для победы? У Тосно это ВСЁ скудно- ни болел , ни мастерства -НИ ФЛАГА , НИ РОДИНЫ
Ответить
OfaZavr
1524042607
надеюсь не только Тосно будут предельно мотивированы но и Спартак отнесется со всей серьезностью.
Ответить
Главные новости
Радимов – об 11-метровом в пользу «Зенита»: «Соболев дорисовал, но это действительно пенальти»
13:24
Бывшая жена Зобнина объяснила развод с игроком «Спартака»
13:15
2
«Локомотив» заинтересовался хавбеком «Балтики»
12:57
1
«Динамо» согласовало сумму трансфера игрока сборной Чили
12:46
3
ФотоКлуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
12:35
Моуринью – о срыве трансфера Родри в «Реал»: «Желаю ему удачи, но, конечно, не очень много»
12:24
ВидеоПрезидент албанского «Динамо» рассыпал в раздевалке деньги для игроков
12:13
5
Сафонов вошел в топ-10 лучших вратарей мира по версии ESPN
11:55
6
Фото«Монако» расторг контракт с чемпионом мира-2018
11:42
2
Даку объяснил, почему «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне
11:28
5
Все новости
Все новости
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
5
Тренер ЦСКА поделился народной мудростью после поражения от «Акрона»
08:17
3
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
2
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
1
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
3
Кубок России. Гол Мелкадзе помог «Ахмату» справиться с «Факелом» (2:1)
Вчера, 22:57
1
Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
34
«Так нельзя просто!»: ЦСКА взбесил ветерана матчем против «Акрона»
Вчера, 22:30
3
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
11
Обращение ЦСКА к болельщикам после домашнего поражения от «Акрона»
Вчера, 21:35
9
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
Вчера, 20:40
5
Кубок России. ЦСКА дома в большинстве уступил «Акрону» (0:1)
Вчера, 20:29
33
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
Вчера, 17:59
15
РФС составил расписание матчей клубов РПЛ в Кубке России в октябре и ноябре
Вчера, 13:39
Батраков приехал на матч «Локомотива» с «Ростовом»
Вчера, 11:56
2
Где смотреть матч «Динамо» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 19 августа 2026
Вчера, 09:53
Где смотреть матч «Рубин» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 19 августа 2026
Вчера, 09:51
1
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция: 19 августа 2026
Вчера, 09:48
Назначены судьи на 2-й тур Пути РПЛ Кубка России
17 августа
3
Где смотреть матч «Ахмат» – «Факел»: во сколько прямая трансляция: 18 августа 2026
17 августа
Где смотреть матч «Ростов» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 18 августа 2026
17 августа
Где смотреть матч ЦСКА – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 18 августа 2026
17 августа
Где смотреть матч «Родина» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 18 августа 2026
17 августа
Андронов отреагировал на мнения, что «Спартак-Нальчик» и «Алания» сыграли кубковый договорняк
14 августа
1
Определились все пары 3-го раунда Пути регионов Кубка России
13 августа
«Спартак-Нальчик» совершил безумный камбэк в Кубке России
13 августа
5
Автогол Набабкина привел к вылету команды Басты из Кубка России
12 августа
3
«2DROTS» вышли в 3-й раунд Пути регионов Кубка России, «БроукБойз» без Смолова вылетели
12 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+