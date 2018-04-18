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    Игнатьев: «Тосно» сделает все, чтобы пройти «Спартак» в Кубке России»

    Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев уверен, что «Спартаку» придется нелегко в полуфинальном матче Кубка России против «Тосно».

    «Поражение в Екатеринбурге может ударить по «Спартаку» психологически, но Каррера должен найти нужные слова для игроков. Ведь фактически лишившись шансов на золото чемпионата России, красно-белые теперь будут еще больше нацелены на Кубок.

    Но пройти «Тосно» будет непросто. Команда Дмитрия Парфенова уже отобрала у «Спартака» очки в чемпионате, сыграв с ним вничью в первом круге. Да и в недавнем московском матче они могли зацепиться за ничью – им просто немного не повезло.

    Вряд ли «Тосно» будет жертвовать Кубком из-за того, что у них в разгаре борьба за выживание в РФПЛ. Эта команда сделает все, чтобы пройти «Спартак», – считает Игнатьев.

    Полуфинальный матч Кубка России «Спартак» – «Тосно» состоится в среду, 18 апреля, в 18:30 по московскому времени. Во втором матче этой стадии турнира будут встречаться «Авангард» и «Шинник».

    Источник: Известия

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    18.04.2018 06:42
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 апреля 2018, 12:10

      надеюсь не только Тосно будут предельно мотивированы но и Спартак отнесется со всей серьезностью.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 18 апреля 2018, 11:12

      Хватит ли этого ВСЁ для победы? У Тосно это ВСЁ скудно- ни болел , ни мастерства -НИ ФЛАГА , НИ РОДИНЫ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 18 апреля 2018, 09:43

      Пожелаю удачи областным, но знаю парфён сольёт

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100710

      zigbert 18 апреля 2018, 09:28

      Тяжелая предстоит игра. Не малую роль сыграют волевые качества.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 18 апреля 2018, 08:23

      Какой Тосно. 3-0 пройдем и весь Тосно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +789

      Jenea83 18 апреля 2018, 08:13

      Тосно неприятный соперник для Спартака. Нужно выложиться на 100% в этом матче. Иначе жди беды))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +677

      vodomut 18 апреля 2018, 08:01

      Спартаку ешё в этот раз просрать и сезон можно считать успешным!

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 18 апреля 2018, 06:49

      ..Тосно–верю...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +236

      Viktor781 > 18 апреля 2018, 12:36

      0:7 помним!

      1
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