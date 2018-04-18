Игнатьев: «Тосно» сделает все, чтобы пройти «Спартак» в Кубке России»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев уверен, что «Спартаку» придется нелегко в полуфинальном матче Кубка России против «Тосно».

«Поражение в Екатеринбурге может ударить по «Спартаку» психологически, но Каррера должен найти нужные слова для игроков. Ведь фактически лишившись шансов на золото чемпионата России, красно-белые теперь будут еще больше нацелены на Кубок.

Но пройти «Тосно» будет непросто. Команда Дмитрия Парфенова уже отобрала у «Спартака» очки в чемпионате, сыграв с ним вничью в первом круге. Да и в недавнем московском матче они могли зацепиться за ничью – им просто немного не повезло.

Вряд ли «Тосно» будет жертвовать Кубком из-за того, что у них в разгаре борьба за выживание в РФПЛ. Эта команда сделает все, чтобы пройти «Спартак», – считает Игнатьев.

Полуфинальный матч Кубка России «Спартак» – «Тосно» состоится в среду, 18 апреля, в 18:30 по московскому времени. Во втором матче этой стадии турнира будут встречаться «Авангард» и «Шинник».