Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ФИФА открыла дело о расизме по итогам матча Россия – Франция. РФС уже ведет внутреннее расследование

    Офицер РФС по борьбе с дискриминацией в футболе Алексей Смертин сообщил, что ФИФА открыла дело по факту проявлений расизма болельщиками в товарищеском матче РоссияФранция (1:3), который состоялся 27 марта. По его словам, футбольный союз готов принять в расследовании активное участие и уже ведет внутреннее разбирательство.

    «ФИФА уведомила Российский футбольный союз о начале расследования в связи с выкриками расистского характера с трибун во время контрольного матча между национальными сборными России и Франции, который состоялся 27 марта в Санкт-Петербурге. В свою очередь РФС готов принять в нем активное участие, в частности, уже ведется внутреннее расследование. Сделан запрос в МВД относительно идентификации нескольких личностей, которые были причастны к этим моментам.

    Если вина этих людей будет доказана, то с большей долей вероятности они не будут допущены как на матчи чемпионата мира, так и на игры чемпионата России. Надеемся на конструктивное сотрудничество всех заинтересованных сторон в разбирательстве по данному вопросу», – сказал Смертин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.04.2018 17:10
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 16 апреля 2018, 18:50

      Французы все расисты. Они против Сирии.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11