ФИФА открыла дело о расизме по итогам матча Россия – Франция. РФС уже ведет внутреннее расследование

Офицер РФС по борьбе с дискриминацией в футболе Алексей Смертин сообщил, что ФИФА открыла дело по факту проявлений расизма болельщиками в товарищеском матче Россия – Франция (1:3), который состоялся 27 марта. По его словам, футбольный союз готов принять в расследовании активное участие и уже ведет внутреннее разбирательство.

«ФИФА уведомила Российский футбольный союз о начале расследования в связи с выкриками расистского характера с трибун во время контрольного матча между национальными сборными России и Франции, который состоялся 27 марта в Санкт-Петербурге. В свою очередь РФС готов принять в нем активное участие, в частности, уже ведется внутреннее расследование. Сделан запрос в МВД относительно идентификации нескольких личностей, которые были причастны к этим моментам.

Если вина этих людей будет доказана, то с большей долей вероятности они не будут допущены как на матчи чемпионата мира, так и на игры чемпионата России. Надеемся на конструктивное сотрудничество всех заинтересованных сторон в разбирательстве по данному вопросу», – сказал Смертин.