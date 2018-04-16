Салах стал автором самого красивого гола в Лиге чемпионов на прошедшей неделе, опередив Роналду

Гол нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (2:1) признан лучшим в турнире по итогам недели. На официальном сайте УЕФА за него отдали свои голоса 39% респондентов.

Вторым стал мяч форварда «Реала» Криштиану Роналду, забитый им в падении через себя в ворота «Ювентуса» (3:0) в первой четвертьфинальной встрече. За него проголосовало 30% болельщиков.

Замкнул тройку полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслэд-Чемберлен, поразивший ворота «Манчестер Сити» (3:0) в первом поединке команд. Ему досталось 14% процентов голосов.

Четвертое и пятое места соответственно заняли голы нападающего «Ювентуса» Марио Манджукича (10%) в ответной игре с «Реалом» (3:1) и форварда «Барселоны» Луиса Суареса (8%) в ворота «Ромы» (4:1) в первом матче.

Видео голов можно посмотреть на официальном сайте УЕФА.