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  • Салах стал автором самого красивого гола в Лиге чемпионов на прошедшей неделе, опередив Роналду

Салах стал автором самого красивого гола в Лиге чемпионов на прошедшей неделе, опередив Роналду

16 апреля 2018, 16:29
17

Гол нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (2:1) признан лучшим в турнире по итогам недели. На официальном сайте УЕФА за него отдали свои голоса 39% респондентов.

Вторым стал мяч форварда «Реала» Криштиану Роналду, забитый им в падении через себя в ворота «Ювентуса» (3:0) в первой четвертьфинальной встрече. За него проголосовало 30% болельщиков.

Замкнул тройку полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслэд-Чемберлен, поразивший ворота «Манчестер Сити» (3:0) в первом поединке команд. Ему досталось 14% процентов голосов.

Четвертое и пятое места соответственно заняли голы нападающего «Ювентуса» Марио Манджукича (10%) в ответной игре с «Реалом» (3:1) и форварда «Барселоны» Луиса Суареса (8%) в ворота «Ромы» (4:1) в первом матче.

Видео голов можно посмотреть на официальном сайте УЕФА.

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Ювентус Реал Ливерпуль Барселона Роналду Криштиану Суарес Луис Манджукич Марио Окслэд-Чемберлен Алекс Салах Мохамед
Комментарии (17)
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Benifacto
1523886055
может тогда и Шайба Овечкина была топовой??с разворота то?
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ArmeeC1018
1523887125
:) не было из чего выбирать, зачем сюда такое кидать
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VGreen
1523887507
мм, а что такого феноменального в голе Салаха?
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kykyi
1523887720
Честно говоря гол Салаха сильно не впечатлил,там все зделал другой игрок. Виноват, фамилию не разглядел.
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panmon
1523888173
Что за ппц:) хейтеры что ли голосовали? Гол Роналду будет в списке лучших за год, Салах если будет представлен - не этим голом 100%
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Vistavas
1523890339
Вот что опять за херня? Гол Рони был зрелищным, эффектным, сложным по исполнению и невероятным по высоте ЛЕТЯЩЕГО мяча!!! Гол Салаха, обычный, техничный, фартовый, не более того. Абсолютно не заслуженная победа в данной номинации...
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Maxi_7
1523890954
Мне кажется что даже гол Роналду с пенальти и то красивее чем Салаха при всем уважении, ну а то, что гол через себя, которому апплодировал весь стадион Юве не признали лучшим...Бог им судья...)
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KsiroN
1523892381
Чёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёооооооооооооо))))))
Ответить
МЮЮЮЮЮЮЮЮ
1523900665
Обычный гол ни чего особенного! А рон красиво заколотил
Ответить
nelez
1523909500
Гол месси в ответом матче с Ромой был лучше. лучше
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