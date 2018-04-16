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    Салах стал автором самого красивого гола в Лиге чемпионов на прошедшей неделе, опередив Роналду

    Гол нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (2:1) признан лучшим в турнире по итогам недели. На официальном сайте УЕФА за него отдали свои голоса 39% респондентов.

    Вторым стал мяч форварда «Реала» Криштиану Роналду, забитый им в падении через себя в ворота «Ювентуса» (3:0) в первой четвертьфинальной встрече. За него проголосовало 30% болельщиков.

    Замкнул тройку полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслэд-Чемберлен, поразивший ворота «Манчестер Сити» (3:0) в первом поединке команд. Ему досталось 14% процентов голосов.

    Четвертое и пятое места соответственно заняли голы нападающего «Ювентуса» Марио Манджукича (10%) в ответной игре с «Реалом» (3:1) и форварда «Барселоны» Луиса Суареса (8%) в ворота «Ромы» (4:1) в первом матче.

    Видео голов можно посмотреть на официальном сайте УЕФА.

    Источник: УЕФА

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    16.04.2018 16:29
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +617

      nelez 16 апреля 2018, 23:11

      Гол месси в ответом матче с Ромой был лучше. лучше

      1
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      Рейтинг: +617

      nelez 16 апреля 2018, 23:09

      Бред

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -97

      МЮЮЮЮЮЮЮЮ 16 апреля 2018, 20:44

      Обычный гол ни чего особенного! А рон красиво заколотил

      1
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 16 апреля 2018, 18:33

      Официальный сайт УЕФА сам решает, "хто краще грае"! Всё, как обычно....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +206

      allkeeper > Par Mezan 17 апреля 2018, 09:48

      Мне кажется, даже Чемберлен красивее забил

      0
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      Рейтинг: +182

      KsiroN 16 апреля 2018, 18:26

      Чёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёооооооооооооо))))))

      2
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      Рейтинг: +163

      Nimnul 16 апреля 2018, 18:02

      Гол Роналду,конечно,красивее. Но он и Месси так уже набрыдли,что их уже не хотят видеть и слышать)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 16 апреля 2018, 18:02

      Мне кажется что даже гол Роналду с пенальти и то красивее чем Салаха при всем уважении, ну а то, что гол через себя, которому апплодировал весь стадион Юве не признали лучшим...Бог им судья...)

      5
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      Рейтинг: +302

      Vistavas 16 апреля 2018, 17:52

      Вот что опять за херня? Гол Рони был зрелищным, эффектным, сложным по исполнению и невероятным по высоте ЛЕТЯЩЕГО мяча!!! Гол Салаха, обычный, техничный, фартовый, не более того. Абсолютно не заслуженная победа в данной номинации...

      6
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      Рейтинг: +2509

      panmon 16 апреля 2018, 17:16

      Что за ппц:) хейтеры что ли голосовали?
      Гол Роналду будет в списке лучших за год, Салах если будет представлен - не этим голом 100%

      7
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 16 апреля 2018, 17:08

      Честно говоря гол Салаха сильно не впечатлил,там все зделал другой игрок. Виноват, фамилию не разглядел.

      4
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      Рейтинг: +142

      SERG63 > kykyi 16 апреля 2018, 17:26

      Совершенно согласен там Мане заслуга...он протащил...

      1
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