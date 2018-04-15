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    РФПЛ. ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» и обошел «Зенит» в таблице

    В матче 26-го тура РФПЛ ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» 1:1.

    У уфимской команды мяч забил нападающий Дмитрий Сысуев. В составе армейцев голом отметился форвард Ахмед Муса.

    ЦСКА набрал 45 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице, обойдя «Зенит». «Уфа» с 35-ю очками идет седьмой.

    Чемпионат России. РФПЛ. 26-й тур

    Уфа – ЦСКА (Москва) – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Сысуев, 41; 1:1 – Муса, 78.

    «Уфа»: Беленов, Никитин, Живоглядов (Обляков, 82), Табидзе, Йокич (Аликин, 52), Неделчару, Стоцкий, Пауревич, Карп, Сысуев (Засеев, 74), Игбун.

    ЦСКА: Акинфеев, Василий Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Фернандес (Витиньо, 46), Вернблум (Жамалетдинов, 83), Головин, Кучаев, Бистрович (Натхо, 67), Чалов, Муса.

    Предупреждения: Живоглядов, 77 – Головин, 35.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.04.2018 18:21
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +3282

      woyser 16 апреля 2018, 01:24

      Надеюсь Зенит всё-же займёт 3-е место.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 15 апреля 2018, 21:55

      1. Локо 2. Спартак 3. Зенит 4. ЦСКА 5. Краснодар.

      1
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 15 апреля 2018, 21:47

      ЦСКА попёр...

      2
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      Рейтинг: +7717

      mihail200606 15 апреля 2018, 19:31

      Убожество , а не матч... И таких большинство..За что там рфпл требует 3млрд, за какой футбол...
      Лучше матч тв пусть эти деньги потратит еще дополнительно на матчи европейских лиг..

      2
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 15 апреля 2018, 19:06

      "Обошёл" -- по сомнительным , дополнительным показателям -- обойдёт если очков больше наберёт !!!

      0
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 15 апреля 2018, 19:06

      Один из самых худших матчей ЦСКА в этом сезоне. Весь воздух был напрочь проигран,веееесь! Фланги не работали , и очень много брака в передачах. Смысл решения Гончаренко ,связанный с нахождением Верблума в атаке,до сих пор не могу понять . Спасибо Беленову ,что мяч все-таки залетел в ворота от его перчаток. Уфа действовала более слаженно и заслуживала победы в этом матче.

      2
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 15 апреля 2018, 18:42

      Головин-наверное талантливый НО играет очень слабо! его хватает минут на 30! в матче с Арсеналом из 10 пасов он умудрился 7 отдать назад!он играет и тактически не правильно! обладая высокой скоростью и хорошим ударом он пытается играть в дриблинг и очень плохо у него получ
      ается,тормозя игру

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > САДЫЧОК 15 апреля 2018, 19:02

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      да он походу зазвездился его надо было проучить и удалить за то что он двумя ногами ударил Йокича

      -4
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      Рейтинг: +3282

      woyser > САДЫЧОК 16 апреля 2018, 01:21

      Точно, так-же как и Дзагоев 30-40 минут и всё. Скорее всего это вопрос к физикам и психологам.

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 15 апреля 2018, 18:37

      как бы там ни было еврокубковая пятерка выглядит идеально... если только некоторые местами поменяются

      3
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 15 апреля 2018, 18:36

      Матч считаю для ЦСКА просто провальным! Один Сысуев у «Уфы» сыграл в атаке активнее, лучше и полезнее, чем вся армейская атака вместе взятая.
      Опять замена Бистровича на Натхо привела сразу к тому, что Бибрас организовал голевой момент на свои же собственные ворота. Только уже не провалился, и не завис в середине поля, а выложил уфимцам просто пас-конфетку… К счастью для ЦСКА без последствий. Прощали сегодня хозяева поля ЦСКА несколько раз. По голевым моментам у них было просто подавляющее преимущество. Если бы Чалов не поборолся на мяч и не выложил его под удар Мусе, то и не вижу, где могли бы отыграться. Витиньо гнать надо в шею. Только мельтешит с мячом, периодически его теряя, да бестолковыми ударами атаки губит… Муса не многим лучше. У Вернблума травма. Чалов активен. Вот и надо на следующий матч в атаку выставлять Чалова и Жамалетдинова. В опорную зону Бистровича.

      9
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 апреля 2018, 18:33

      у Краснодара хороший шанс наконец то выйти в ЛЧ!

      3
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