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  • РФПЛ. ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» и обошел «Зенит» в таблице

РФПЛ. ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» и обошел «Зенит» в таблице

15 апреля 2018, 18:21
24

В матче 26-го тура РФПЛ ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» 1:1.

У уфимской команды мяч забил нападающий Дмитрий Сысуев. В составе армейцев голом отметился форвард Ахмед Муса.

ЦСКА набрал 45 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице, обойдя «Зенит». «Уфа» с 35-ю очками идет седьмой.

Чемпионат России. РФПЛ. 26-й тур

Уфа – ЦСКА (Москва) – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Сысуев, 41; 1:1 – Муса, 78.

«Уфа»: Беленов, Никитин, Живоглядов (Обляков, 82), Табидзе, Йокич (Аликин, 52), Неделчару, Стоцкий, Пауревич, Карп, Сысуев (Засеев, 74), Игбун.

ЦСКА: Акинфеев, Василий Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Фернандес (Витиньо, 46), Вернблум (Жамалетдинов, 83), Головин, Кучаев, Бистрович (Натхо, 67), Чалов, Муса.

Предупреждения: Живоглядов, 77 – Головин, 35.

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Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Уфа
Комментарии (24)
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raritet
1523805855
Да ,это вам не лондонский хваленый Арсенал, могли бы при везении и треху загрузить нашему ЦСКА.
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a-rakhmatov
1523806012
Кони потеряли важных 2 очка...интрига борьбы за путевки в ЛЧ обостряется))
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Shogun
1523806193
Ну в среду коням надо брать 3 очка, как воздух и в воскресенье решится, где хочет играть ЦСКА - ЛЧ или ЛЕ
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Garrincha58
1523806405
у Краснодара хороший шанс наконец то выйти в ЛЧ!
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cska-62
1523806583
Матч считаю для ЦСКА просто провальным! Один Сысуев у «Уфы» сыграл в атаке активнее, лучше и полезнее, чем вся армейская атака вместе взятая. Опять замена Бистровича на Натхо привела сразу к тому, что Бибрас организовал голевой момент на свои же собственные ворота. Только уже не провалился, и не завис в середине поля, а выложил уфимцам просто пас-конфетку… К счастью для ЦСКА без последствий. Прощали сегодня хозяева поля ЦСКА несколько раз. По голевым моментам у них было просто подавляющее преимущество. Если бы Чалов не поборолся на мяч и не выложил его под удар Мусе, то и не вижу, где могли бы отыграться. Витиньо гнать надо в шею. Только мельтешит с мячом, периодически его теряя, да бестолковыми ударами атаки губит… Муса не многим лучше. У Вернблума травма. Чалов активен. Вот и надо на следующий матч в атаку выставлять Чалова и Жамалетдинова. В опорную зону Бистровича.
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84aivengo
1523806667
как бы там ни было еврокубковая пятерка выглядит идеально... если только некоторые местами поменяются
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САДЫЧОК
1523806972
Головин-наверное талантливый НО играет очень слабо! его хватает минут на 30! в матче с Арсеналом из 10 пасов он умудрился 7 отдать назад!он играет и тактически не правильно! обладая высокой скоростью и хорошим ударом он пытается играть в дриблинг и очень плохо у него получ ается,тормозя игру
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shurik45
1523808368
Один из самых худших матчей ЦСКА в этом сезоне. Весь воздух был напрочь проигран,веееесь! Фланги не работали , и очень много брака в передачах. Смысл решения Гончаренко ,связанный с нахождением Верблума в атаке,до сих пор не могу понять . Спасибо Беленову ,что мяч все-таки залетел в ворота от его перчаток. Уфа действовала более слаженно и заслуживала победы в этом матче.
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mihail200606
1523809917
Убожество , а не матч... И таких большинство..За что там рфпл требует 3млрд, за какой футбол... Лучше матч тв пусть эти деньги потратит еще дополнительно на матчи европейских лиг..
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Zubo
1523818046
ЦСКА попёр...
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