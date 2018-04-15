РФПЛ. ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» и обошел «Зенит» в таблице

В матче 26-го тура РФПЛ ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» 1:1.

У уфимской команды мяч забил нападающий Дмитрий Сысуев. В составе армейцев голом отметился форвард Ахмед Муса.

ЦСКА набрал 45 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице, обойдя «Зенит». «Уфа» с 35-ю очками идет седьмой.

Чемпионат России. РФПЛ. 26-й тур

Уфа – ЦСКА (Москва) – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Сысуев, 41; 1:1 – Муса, 78.

«Уфа»: Беленов, Никитин, Живоглядов (Обляков, 82), Табидзе, Йокич (Аликин, 52), Неделчару, Стоцкий, Пауревич, Карп, Сысуев (Засеев, 74), Игбун.

ЦСКА: Акинфеев, Василий Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Фернандес (Витиньо, 46), Вернблум (Жамалетдинов, 83), Головин, Кучаев, Бистрович (Натхо, 67), Чалов, Муса.

Предупреждения: Живоглядов, 77 – Головин, 35.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ