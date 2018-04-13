Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бабаев: «Надеюсь, мы еще поработаем с Березуцкими и Игнашевичем»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассчитывает, что клуб продолжит сотрудничество с защитниками братьями Березуцкими и Сергеем Игнашевичем.

    «Пока я не ставил бы окончательную точку в этом вопросе. Мы общаемся, с большим уважением относимся к позиции братьев и Сережи. Ребятам можно ставить памятник при жизни за то, что они сделали для сборной России, ЦСКА и всего российского футбола.

    Понятно, что из-за объективных причин им уже тяжело восстанавливаться, где-то это идет в ущерб здоровью, общению с семьей и т.д. Но я надеюсь, что мы, может быть, еще все-таки поработаем вместе», – заявил Бабаев.

    Напомним, ранее была опубликована информация, согласно которой указанные футболисты могут завершить карьеру будущим летом.

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.04.2018 08:29
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 13 апреля 2018, 12:40

      Ветеранские льготы им надо пробить!))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 13 апреля 2018, 10:45

      Других в России всё равно нет .........

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 13 апреля 2018, 10:26

      Отстаньте вы уже от них и дайте одохнуть. Ищи новых игроков. Селекция у вас просто ужасная

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11