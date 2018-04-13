Бабаев: «Надеюсь, мы еще поработаем с Березуцкими и Игнашевичем»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассчитывает, что клуб продолжит сотрудничество с защитниками братьями Березуцкими и Сергеем Игнашевичем.

«Пока я не ставил бы окончательную точку в этом вопросе. Мы общаемся, с большим уважением относимся к позиции братьев и Сережи. Ребятам можно ставить памятник при жизни за то, что они сделали для сборной России, ЦСКА и всего российского футбола.

Понятно, что из-за объективных причин им уже тяжело восстанавливаться, где-то это идет в ущерб здоровью, общению с семьей и т.д. Но я надеюсь, что мы, может быть, еще все-таки поработаем вместе», – заявил Бабаев.

Напомним, ранее была опубликована информация, согласно которой указанные футболисты могут завершить карьеру будущим летом.