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  • «Известия»: Игнашевич и братья Березуцкие могут летом завершить карьеру

«Известия»: Игнашевич и братья Березуцкие могут летом завершить карьеру

13 апреля 2018, 07:54
39

Защитники ЦСКА братья Березуцкие, а также Сергей Игнашевич летом могут завершить карьеру. По словам источника, им уже сложно выступать на столь высоком уровне.

«Все трое планируют завершить карьеру грядущим летом, это их личное решение. Сергей Игнашевич активно интересуется тренерской деятельностью и готов попробовать себя на этом поприще, а братья пока намерены немного отстраниться и отдохнуть от футбола.

При этом руководство ЦСКА не прочь сохранить ветеранов в команде – за это выступает и административный, и тренерский штаб. Есть большая вероятность, что футболисты останутся в структуре армейского клуба, сменив род своей деятельности», – рассказал источник из окружения футболистов.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Трансферы ЦСКА Березуцкий Алексей Березуцкий Василий Игнашевич Сергей
Комментарии (39)
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bset
1523595788
Сейчас бы новости прошлогодние как свежие выдавать.
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Gullit 76
1523601162
Пора.Вчера просто сдохли.
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трениришко
1523603057
ФНЛ ждет ЦСКА
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fantom23
1523603742
Летом какого года?=))
Ответить
Spartak Piter
1523606182
И обоих в мавзолей
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Добрый Бобер
1523613951
Через пару лет классическое московское дерби будет возможно только в Кубке России.
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Tsigan
1523614109
Придётся Гинеру не на шутку кошелёк растопырить.
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juvseriy
1523614187
Интересно будет посмотреть на обновленный ЦСКА в новом сезоне
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zigbert
1523616213
Ну если они так решили,игроков надо поддержать.В составе ЦСКА они провели не мало ярких матчей.
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Ден Батонг
1523625520
да сколько молодежи талантливой растет. причем голодных до побед. да и Бистрович явно после ухода Натхо основным станет. ох чувствуется лето у ЦСКА будет тяжелое. РАБОТА РАБОТА И ЕЩЕ РАЗ РАБОТА
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