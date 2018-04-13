Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Известия»: Игнашевич и братья Березуцкие могут летом завершить карьеру

    Защитники ЦСКА братья Березуцкие, а также Сергей Игнашевич летом могут завершить карьеру. По словам источника, им уже сложно выступать на столь высоком уровне.

    «Все трое планируют завершить карьеру грядущим летом, это их личное решение. Сергей Игнашевич активно интересуется тренерской деятельностью и готов попробовать себя на этом поприще, а братья пока намерены немного отстраниться и отдохнуть от футбола.

    При этом руководство ЦСКА не прочь сохранить ветеранов в команде – за это выступает и административный, и тренерский штаб. Есть большая вероятность, что футболисты останутся в структуре армейского клуба, сменив род своей деятельности», – рассказал источник из окружения футболистов.

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.04.2018 07:54
    Рекомендуем
    Комментарии39
    ...
    • ...
      Рейтинг: +26

      robocop 13 апреля 2018, 22:21

      Я думал они до 60-ти дотянут...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 13 апреля 2018, 21:35

      Дотянулись.Всё ждали,видимо,когда прямо на поле с неба упадут молодые ,готовые защитники. Не дождались.Зачем,вообще-то,все эти дубли,молодёжки содержать,если только деньги проедают бездарные тренеры и селекционеры? Что они всё время набирают в составы каких-то заурядных бегунов?Коррупция ,кумовство?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17764

      paracetamol 13 апреля 2018, 21:35

      Давно пора. Жалкое зрелище!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +105

      Ден Батонг 13 апреля 2018, 16:18

      да сколько молодежи талантливой растет. причем голодных до побед.
      да и Бистрович явно после ухода Натхо основным станет.
      ох чувствуется лето у ЦСКА будет тяжелое. РАБОТА РАБОТА И ЕЩЕ РАЗ РАБОТА

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 13 апреля 2018, 15:13

      Судя по куче публикаций, в Цска зреет революция.Одни уходят по выслуге лет, другие по истечению контракта.Если прибавить финансовые проблемы, то выходит, что скоро опять увидим новые лица из молодёжки.Как то так вижу ситуацию.В любом случае будет трудно, но интересно.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100704

      zigbert 13 апреля 2018, 13:43

      Ну если они так решили,игроков надо поддержать.В составе ЦСКА они провели не мало ярких матчей.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +870

      lysenkoff 13 апреля 2018, 13:19

      Пора бы уже) Молодежь подтянут и в сборную может еще больше кандидатов будет)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +624

      juvseriy 13 апреля 2018, 13:09

      Интересно будет посмотреть на обновленный ЦСКА в новом сезоне

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1442

      Tsigan 13 апреля 2018, 13:08

      Придётся Гинеру не на шутку кошелёк растопырить.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 13 апреля 2018, 13:05

      Через пару лет классическое московское дерби будет возможно только в Кубке России.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +57

      Jdkwjx58 > Добрый Бобер 13 апреля 2018, 22:52

      Ну да...
      Мясо вылетит в ФНЛ

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер > Jdkwjx58 14 апреля 2018, 10:07

      Дай-ка я тебе объясню смысл вышесказанного, мой парнокопытный друг... Братья уходят, Игнашевич уходит, Акинфеев своими "рекордами" знаменит на всю Европу - всё, приехали, по паре голов в каждом матче будет прилетать.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11