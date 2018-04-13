«Известия»: Игнашевич и братья Березуцкие могут летом завершить карьеру

Защитники ЦСКА братья Березуцкие, а также Сергей Игнашевич летом могут завершить карьеру. По словам источника, им уже сложно выступать на столь высоком уровне.

«Все трое планируют завершить карьеру грядущим летом, это их личное решение. Сергей Игнашевич активно интересуется тренерской деятельностью и готов попробовать себя на этом поприще, а братья пока намерены немного отстраниться и отдохнуть от футбола.

При этом руководство ЦСКА не прочь сохранить ветеранов в команде – за это выступает и административный, и тренерский штаб. Есть большая вероятность, что футболисты останутся в структуре армейского клуба, сменив род своей деятельности», – рассказал источник из окружения футболистов.