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    Кьеллини: «Для кого-то это сюрприз? В прошлом году такое ждало «Баварию», теперь наша очередь»

    Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини остался недоволен судейством в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала» (3:1).

    В концовке встречи главный судья Майкл Оливер поставил в ворота туринцев пенальти и удалил голкипера Джанлуиджи Буффона.

    «Для кого-то это сюрприз? В прошлом году такое ждало «Баварию», теперь наша очередь», – сказал Кьеллини.

    По сумме двух встреч (4:3) мадридский клуб вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

    Лига чемпионов сошла с ума. Как же это офигенно!

    Источник: Football Italia

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    12.04.2018 01:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 12 апреля 2018, 23:32

      Ну давно прослеживается тенденция, что двум испанским грандам подсуживают. Очередное подтверждение.

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      Рейтинг: +1639

      Psih86 12 апреля 2018, 06:35

      Не поставив пенальти,этого судью ни кто бы и не вспоминал,что он там что-то спорное не поставил. А вот после поставленного,его будут еще долго вспомнить.

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      Рейтинг: +2509

      panmon 12 апреля 2018, 01:37

      Я бы не сказал что засудили, хоть я бы и не поставил на последней минуте такой...
      Вспомни лучше ПСЖ и Челси. Да и много кого ещё. Тут вам надо было в первом матче чуть лучше сыграть и все

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