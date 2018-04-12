Кьеллини: «Для кого-то это сюрприз? В прошлом году такое ждало «Баварию», теперь наша очередь»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини остался недоволен судейством в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала» (3:1).

В концовке встречи главный судья Майкл Оливер поставил в ворота туринцев пенальти и удалил голкипера Джанлуиджи Буффона.

«Для кого-то это сюрприз? В прошлом году такое ждало «Баварию», теперь наша очередь», – сказал Кьеллини.

По сумме двух встреч (4:3) мадридский клуб вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

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