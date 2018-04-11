ФНЛ. «Спартак-2» обыграл «Томь», одержав первую победу с октября

«Спартак-2» обыграл в родных стенах «Томь» во встрече 32 тура ФНЛ. Отметим, что в последний раз красно-белые добивались победы в турнире в матче 19 тура с «Тюменью» (3:1), который состоялся 22 октября.

В других поединках «Енисей» нанес поражение «Олимпийцу», а «Сибирь» разгромила «Шинник».

Россия. Первенство ФНЛ. 32 тур

Енисей (Красноярск) – Олимпиец (Нижний Новгород) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Кутьин, 89 (с пенальти).

Спартак-2 (Москва) – Томь – 2:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Пугин, 14; 1:1 – Пантелеев, 25 (с пенальти); 2:1 – Сакала, 40.

Удаление: Ломовицкий, 87 – А. Иванов, 90+1.

Сибирь (Новосибирск) – Шинник (Ярославль) – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Житнев, 26; 2:0 – Житнев, 28; 3:0 – Житнев, 65.

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