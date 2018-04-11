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    ФНЛ. «Спартак-2» обыграл «Томь», одержав первую победу с октября

    «Спартак-2» обыграл в родных стенах «Томь» во встрече 32 тура ФНЛ. Отметим, что в последний раз красно-белые добивались победы в турнире в матче 19 тура с «Тюменью» (3:1), который состоялся 22 октября.

    В других поединках «Енисей» нанес поражение «Олимпийцу», а «Сибирь» разгромила «Шинник».

    Россия. Первенство ФНЛ. 32 тур

    Енисей (Красноярск) – Олимпиец (Нижний Новгород) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Кутьин, 89 (с пенальти).

    Спартак-2 (Москва) – Томь – 2:1 (2:1)

    Голы: 0:1 – Пугин, 14; 1:1 – Пантелеев, 25 (с пенальти); 2:1 – Сакала, 40.

    Удаление: Ломовицкий, 87 – А. Иванов, 90+1.

    Сибирь (Новосибирск) – Шинник (Ярославль) – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Житнев, 26; 2:0 – Житнев, 28; 3:0 – Житнев, 65.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.04.2018 16:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 17 апреля 2018, 18:50

      Молодцы, надо бодаться до конца!

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      Рейтинг: +100701

      zigbert 11 апреля 2018, 17:01

      Наконец то .С победой.

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