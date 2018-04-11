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    Ярцев пожелал Тихонову и Аленичеву выйти со своими командами в РФПЛ

    Генеральный директор «Тамбова» Георгий Ярцев, которому сегодня исполняется 70 лет, заявил, что желает Андрею Тихонову и Дмитрию Аленичеву, которых он в свое время тренировал в «Спартаке», выйти со своими командами в РФПЛ.

    Напомним, Тихонов ныне возглавляет «Крылья Советов». Аленичев руководит «Енисеем». Оба они являются соперниками «Тамбова» в ФНЛ.

    «Этих ребят я никогда не рассматривал как соперников. Я радуюсь их успехам и переживаю из-за их неудач. Хотя, когда мы играем друг с другом, каждому хочется победить. Но это нормально. Они, радуясь победе над «Тамбовом», тоже понимают: обыгрывают в том числе и меня (смеется). Главное, я вижу: ребята прививают своим командам красивый, результативный футбол, в чем-то спартаковский. Желаю им вот так, двумя командами, и выйти в Премьер-лигу», – сказал Ярцев.

    После 31 тура «Енисей» возглавляет турнирную таблицу ФНЛ, имея в активе 68 очков. «Крылья Советов» набрали на один балл меньше и занимают третью строчку, уступая по дополнительным показателям «Оренбургу». Команды, занявшие два первых места, получат прямую путевку в РФПЛ.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.04.2018 14:21
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +67307

      portero 13 апреля 2018, 15:33

      а в воскресенье, кому он пожелал победы?
      кто-то очки потеряет или обе команды...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 апреля 2018, 18:52

      желаю удачи всем нашим молодым тренерам, а бывшим спартачам особенно!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 11 апреля 2018, 17:10

      Сколько спартачей в тренерах?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100701

      zigbert 11 апреля 2018, 16:36

      Будем надеяться что выйдут.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +631

      pegas1276 11 апреля 2018, 15:13

      должны, надеемся ждемс и верим...)))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 11 апреля 2018, 14:40

      Ждём,с!!!

      1
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