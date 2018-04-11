Ярцев пожелал Тихонову и Аленичеву выйти со своими командами в РФПЛ

Генеральный директор «Тамбова» Георгий Ярцев, которому сегодня исполняется 70 лет, заявил, что желает Андрею Тихонову и Дмитрию Аленичеву, которых он в свое время тренировал в «Спартаке», выйти со своими командами в РФПЛ.

Напомним, Тихонов ныне возглавляет «Крылья Советов». Аленичев руководит «Енисеем». Оба они являются соперниками «Тамбова» в ФНЛ.

«Этих ребят я никогда не рассматривал как соперников. Я радуюсь их успехам и переживаю из-за их неудач. Хотя, когда мы играем друг с другом, каждому хочется победить. Но это нормально. Они, радуясь победе над «Тамбовом», тоже понимают: обыгрывают в том числе и меня (смеется). Главное, я вижу: ребята прививают своим командам красивый, результативный футбол, в чем-то спартаковский. Желаю им вот так, двумя командами, и выйти в Премьер-лигу», – сказал Ярцев.

После 31 тура «Енисей» возглавляет турнирную таблицу ФНЛ, имея в активе 68 очков. «Крылья Советов» набрали на один балл меньше и занимают третью строчку, уступая по дополнительным показателям «Оренбургу». Команды, занявшие два первых места, получат прямую путевку в РФПЛ.