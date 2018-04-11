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    РФПЛ поставила «Амкару» жесткое условие заменить газон на стадионе «Звезда»

    РФПЛ выдвинула жесткое условие «Амкару» о замене искусственного газона на домашнем стадионе «Звезда». Ранее пермякам было запрещено проводить матчи на своем поле из-за его неудовлетворительного состояния.

    Во вторник, 10 апреля, лига вернула лицензию «Амкару» на использование нынешнего газона. Однако, как заявил президент РФПЛ Сергей Прядкин, ее срок истекает 31 мая.

    «Вчера были достаточно жаркие дискуссии по вопросу стадиона «Звезда». Помимо заседания в РФС члены комиссии приезжали и в РФПЛ. Были даны жесткие рекомендации, и нужные работы были проведены. Однако в заключении комиссии есть формулировка: «Ограничить срок действия тестового сертификата до 31 мая». То есть там нужна однозначная замена газона. Три игры провести можно, но есть жесткое условие к этому стадиону – заменить газон», – сказал Прядкин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.04.2018 14:13
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 12 апреля 2018, 17:03

      Всё предельно понятно, чиновники денег хотят. Амкар с Локо денег получил. А чинуши тут ничего не отхватили! Теперь спать не могут.

      0
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      Рейтинг: +309

      Ден71 12 апреля 2018, 04:06

      Что РФПЛ докопалась до поляны "Звезды" искусственные газоны применяются во всем мире и не только в России. Оно не сколь не хуже Уфимского точно,с другими аренами не могу сравнивать , не на всех был. Когда была замена , оно вообще считалось одно из лучших искусственных полотен в Европе, и бралось оно по Европейским стандартам одного из лучших производителей • Limonta. и было утверждено в плоть для игр Еврокубков. Наверное не в поляне дело, а в самом неугодном Амкаре.

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      Рейтинг: +17763

      paracetamol 11 апреля 2018, 20:15

      С Локо не получилось - сказал Прядкин. Нужно вертать оглобли.

      0
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      Рейтинг: +1343

      Ахимас Вельде 11 апреля 2018, 18:48

      Опять Спартаку на огороде ломаться.

      3
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 11 апреля 2018, 17:25

      а вот к примеру Енисей он что будет все матчи в коробке играть своей в РФПЛ?Алё б л ять!

      2
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      Рейтинг: +17763

      paracetamol > 3a zenit 11 апреля 2018, 20:14

      Хороший пример. Прядкин его не видит.

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > paracetamol 12 апреля 2018, 07:53

      там слепота капитальная

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      Рейтинг: +971

      г.Онега 11 апреля 2018, 16:27

      Ну хоть пару фоток покажите газона ,а то пишут и пишут а хотелось глянуть

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