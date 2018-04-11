РФПЛ поставила «Амкару» жесткое условие заменить газон на стадионе «Звезда»

РФПЛ выдвинула жесткое условие «Амкару» о замене искусственного газона на домашнем стадионе «Звезда». Ранее пермякам было запрещено проводить матчи на своем поле из-за его неудовлетворительного состояния.

Во вторник, 10 апреля, лига вернула лицензию «Амкару» на использование нынешнего газона. Однако, как заявил президент РФПЛ Сергей Прядкин, ее срок истекает 31 мая.

«Вчера были достаточно жаркие дискуссии по вопросу стадиона «Звезда». Помимо заседания в РФС члены комиссии приезжали и в РФПЛ. Были даны жесткие рекомендации, и нужные работы были проведены. Однако в заключении комиссии есть формулировка: «Ограничить срок действия тестового сертификата до 31 мая». То есть там нужна однозначная замена газона. Три игры провести можно, но есть жесткое условие к этому стадиону – заменить газон», – сказал Прядкин.