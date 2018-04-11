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  • РФПЛ поставила «Амкару» жесткое условие заменить газон на стадионе «Звезда»

РФПЛ поставила «Амкару» жесткое условие заменить газон на стадионе «Звезда»

11 апреля 2018, 14:13
7

РФПЛ выдвинула жесткое условие «Амкару» о замене искусственного газона на домашнем стадионе «Звезда». Ранее пермякам было запрещено проводить матчи на своем поле из-за его неудовлетворительного состояния.

Во вторник, 10 апреля, лига вернула лицензию «Амкару» на использование нынешнего газона. Однако, как заявил президент РФПЛ Сергей Прядкин, ее срок истекает 31 мая.

«Вчера были достаточно жаркие дискуссии по вопросу стадиона «Звезда». Помимо заседания в РФС члены комиссии приезжали и в РФПЛ. Были даны жесткие рекомендации, и нужные работы были проведены. Однако в заключении комиссии есть формулировка: «Ограничить срок действия тестового сертификата до 31 мая». То есть там нужна однозначная замена газона. Три игры провести можно, но есть жесткое условие к этому стадиону – заменить газон», – сказал Прядкин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Прядкин Сергей
Комментарии (7)
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3a zenit
1523456757
а вот к примеру Енисей он что будет все матчи в коробке играть своей в РФПЛ?Алё б л ять!
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Ахимас Вельде
1523461713
Опять Спартаку на огороде ломаться.
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paracetamol
1523466923
С Локо не получилось - сказал Прядкин. Нужно вертать оглобли.
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Ден71
1523495165
Что РФПЛ докопалась до поляны "Звезды" искусственные газоны применяются во всем мире и не только в России. Оно не сколь не хуже Уфимского точно,с другими аренами не могу сравнивать , не на всех был. Когда была замена , оно вообще считалось одно из лучших искусственных полотен в Европе, и бралось оно по Европейским стандартам одного из лучших производителей • Limonta. и было утверждено в плоть для игр Еврокубков. Наверное не в поляне дело, а в самом неугодном Амкаре.
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Отчаянный Пердун
1523541797
Всё предельно понятно, чиновники денег хотят. Амкар с Локо денег получил. А чинуши тут ничего не отхватили! Теперь спать не могут.
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