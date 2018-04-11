Робертсон: «Сити» – лучшая команда в АПЛ, но в двух матчах ЛЧ «Ливерпуль» был лучше»

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон считает, что «Манчестер Сити» заслуженно доминирует в чемпионате Англии, но в Лиге чемпионов его команда оказалась сильнее конкурентов.

«Сити» – лучшая команда в нашей лиге, никаких вопросов. Они заслуженно станут чемпионами, но в этих двух матчах мы были лучше. В первом матче мы доминировали до перерыва, и это принесло нам общую победу.

В первом тайме нам не удавалось подключить к игре Салаха, Мане и Фирмино. Тренер во втором тайме немного поменял их местами, они прессинговали в первой линии, и в итоге Салах забил гол.

Нам нужно было спокойнее работать с мячом и немножко его подержать. К счастью, нам это удалось, а после первого гола было несложно довести дело до конца», – сказал шотландец.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» завершился со счетом 1:2. Результат первой встречи – 0:3.

Момент, который отобрал у «Ман Сити» полуфинал Лиги чемпионов