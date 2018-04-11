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    Балотелли интересуется клуб МЛС «Ди Си Юнайтед»

    Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли может продолжить карьеру в МЛС, сообщает Sports Illustrated. В его услугах заинтересован клуб «Ди Си Юнайтед».

    Стоит отметить, что действующий контракт футболиста с французским клубом заканчивается летом 2018 года, после чего он станет свободным агентом.

    Напомним, что Балотелли успел поиграть в своей карьере за «Интер», «Манчестер Сити», «Милан», «Ливерпуль». В 2016 году он перешел в «Ниццу».

    В текущем сезоне итальянец провел в чемпионате Франции 23 матча, в которых забил 14 голов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.04.2018 09:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 11 апреля 2018, 11:40

      Перебьются! Парню всего 27 лет - самый расцвет карьеры, а МЛС - лига "пенсионеров". Характерец, конечно, не подарок, но жизнь пообломает и успокоит.

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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 11 апреля 2018, 09:39

      бред, Марио только перезагрузил карьеру, ему в Милан бы вернуться или в АПЛ, МЛС это не тот чемпионат, если Марио хочет играть в сборной Италии

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