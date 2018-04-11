Балотелли интересуется клуб МЛС «Ди Си Юнайтед»

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли может продолжить карьеру в МЛС, сообщает Sports Illustrated. В его услугах заинтересован клуб «Ди Си Юнайтед».

Стоит отметить, что действующий контракт футболиста с французским клубом заканчивается летом 2018 года, после чего он станет свободным агентом.

Напомним, что Балотелли успел поиграть в своей карьере за «Интер», «Манчестер Сити», «Милан», «Ливерпуль». В 2016 году он перешел в «Ниццу».

В текущем сезоне итальянец провел в чемпионате Франции 23 матча, в которых забил 14 голов.