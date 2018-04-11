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    Франко Васкес: «Севилью» надо уважать, никто не дарил нам путевку в эту стадию ЛЧ»

    Полузащитник «Севильи» Франко Васкес не считает невозможным выход своей команды в полуфинал Лиги чемпионов после домашнего поражения от «Баварии».

    «Не думаю, что это невозможно. Знаем, что будет очень сложно, но мы полны решимости и верим, что можем показать свой максимум и дать себе шанс.

    Нам с партнерами все равно, что думают другие. «Севилью» надо уважать, потому что мы здесь не просто так. Никто не дарил нам путевку в эту стадию турнира», – считает Васкес.

    Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» – «Севилья» состоится в среду, 11 апреля, в 21:45 по московскому времени. Результат первой встречи – 2:1.

    Источник: УЕФА

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    11.04.2018 08:52
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