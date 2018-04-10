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    Буффон: «Роналду – игрок без слабых мест. Он самый «решающий» в мировом футболе»

    Вратарь итальянского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон в преддверии ответной встречи 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала» поговорил о фигуре игрока испанцев Криштиану Роналду.

    «Мы постараемся сыграть в свою игру и добиться максимально положительного результата.

    Роналду – игрок без слабых мест, самый «решающий» игрок в мировом футболе. Он всегда забивает голы и делает разницу, в этом нет никаких сомнений.

    История знает множество невероятных камбэков, иногда это зависит и от соперника. Это важный фактор. В жизни нужно пытаться делать невозможное. Это важно для всех нас», – сказал Буффон.

    Первая встреча завершилась победой «Реала» со счетом 3:0.

    Источник: УЕФА

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    10.04.2018 21:07
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 апреля 2018, 10:51

      давайте так же как и Рома преподнесите сенсацию!)

      1
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      Рейтинг: +100701

      zigbert 11 апреля 2018, 08:11

      Роналду сейчас на ходу и Буффон почувствовал это на собственной шкуре.

      1
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      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 10 апреля 2018, 23:42

      Ой после Рома - Барса я бы не советовал Реалу расслаблять булочки...)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 10 апреля 2018, 22:44

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Задний привод слабый !

      -6
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      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn > Catastrofa 10 апреля 2018, 23:45

      сочувствую тебе пидарок

      -2
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      Рейтинг: +314

      Neverov1 10 апреля 2018, 21:48

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ОЙ-ОЙ-ОЙ...он игрок только в клубных командах... а много у него титулов в сборной??? правильно,не одного...за исключением последного ЧЕ, но много ли он голов забил за свою сборную??? ну и финал прошёл без него(можно сказать)...ну а на мировом уровне много он чего добился со своей сборной? правильно, ничего...

      -4
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      Рейтинг: +1084

      Jhon1989 > Neverov1 10 апреля 2018, 22:42

      Ну ты немчура! Он третий снайпер за всю историю в Европе по голам за сборную, у него 81 мяч до второй строчки осталось 3 мяча!!! Это так тебе для справки.

      5
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      Рейтинг: +4631

      Catastrofa > Jhon1989 10 апреля 2018, 23:42

      Снайпер пальцем в жопу !

      1
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      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn > Neverov1 10 апреля 2018, 23:46

      а кто ты олень и звать тебя никак

      0
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      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn > Catastrofa 10 апреля 2018, 23:46

      сочувствую тебе пидарок в квадрате

      1
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      Рейтинг: +4631

      Catastrofa > abhvfdtcn 10 апреля 2018, 23:52

      Посочувствуй своему раздолбанному очку , чмырь дырявый !

      1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 10 апреля 2018, 21:32

      Сильные слова суперзвезды о суперзвезде. Удачи обоим!

      6
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      Рейтинг: +67

      Hangeldi 10 апреля 2018, 21:27

      Роналду-машина!!!

      4
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