Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Буффон: «Роналду – игрок без слабых мест. Он самый «решающий» в мировом футболе»

Буффон: «Роналду – игрок без слабых мест. Он самый «решающий» в мировом футболе»

10 апреля 2018, 21:07
13

Вратарь итальянского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон в преддверии ответной встречи 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала» поговорил о фигуре игрока испанцев Криштиану Роналду.

«Мы постараемся сыграть в свою игру и добиться максимально положительного результата.

Роналду – игрок без слабых мест, самый «решающий» игрок в мировом футболе. Он всегда забивает голы и делает разницу, в этом нет никаких сомнений.

История знает множество невероятных камбэков, иногда это зависит и от соперника. Это важный фактор. В жизни нужно пытаться делать невозможное. Это важно для всех нас», – сказал Буффон.

Первая встреча завершилась победой «Реала» со счетом 3:0.

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Испания. Примера Реал Ювентус Роналду Криштиану Буффон Джанлуиджи
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Hangeldi
1523384878
Роналду-машина!!!
Ответить
DOCTOR PENALTY
1523385146
Сильные слова суперзвезды о суперзвезде. Удачи обоим!
Ответить
Neverov1
1523386106
ОЙ-ОЙ-ОЙ...он игрок только в клубных командах... а много у него титулов в сборной??? правильно,не одного...за исключением последного ЧЕ, но много ли он голов забил за свою сборную??? ну и финал прошёл без него(можно сказать)...ну а на мировом уровне много он чего добился со своей сборной? правильно, ничего...
Ответить
Catastrofa
1523389449
Задний привод слабый !
Ответить
Maxi_7
1523392928
Ой после Рома - Барса я бы не советовал Реалу расслаблять булочки...)
Ответить
zigbert
1523423481
Роналду сейчас на ходу и Буффон почувствовал это на собственной шкуре.
Ответить
OfaZavr
1523433060
давайте так же как и Рома преподнесите сенсацию!)
Ответить
Главные новости
Экс-форвард ЦСКА, родившийся в России, возглавил гонку бомбардиров чемпионата Румынии
11:12
1
Малком готов расторгнуть контракт с «Аль-Хилялем»
10:55
4
Игрок РПЛ похвалил российских судей
10:43
7
Черданцев скептически высказался о шансах «Динамо» на успех с Шварцем
10:28
5
Корнеев оценил перспективы Батракова перейти из «Галатасарая» в более именитый клуб
10:14
3
«Реал» презентовал нового главного тренера
09:50
1
Батракова похвалили за прощание с фанатами «Локомотива»
09:05
3
Семин напутствовал Батракова в «Галатасарай»
08:41
2
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
5
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
4
Все новости
Все новости
2 российских игрока заявлены на раунд плей-офф еврокубков
Вчера, 16:05
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
16 августа
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
12 августа
8
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
12 августа
11
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
11 августа
5
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
11 августа
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
20
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+