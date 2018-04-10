Буффон: «Роналду – игрок без слабых мест. Он самый «решающий» в мировом футболе»

Вратарь итальянского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон в преддверии ответной встречи 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала» поговорил о фигуре игрока испанцев Криштиану Роналду.

«Мы постараемся сыграть в свою игру и добиться максимально положительного результата.

Роналду – игрок без слабых мест, самый «решающий» игрок в мировом футболе. Он всегда забивает голы и делает разницу, в этом нет никаких сомнений.

История знает множество невероятных камбэков, иногда это зависит и от соперника. Это важный фактор. В жизни нужно пытаться делать невозможное. Это важно для всех нас», – сказал Буффон.

Первая встреча завершилась победой «Реала» со счетом 3:0.