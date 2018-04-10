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    Погребняк: «Решение, принятое на данном этапе, меня устраивает. Жаль только, что потерял время в нездоровой обстановке»

    Нападающий «Тосно» Павел Погребняк заявил, что доволен решением, принятое Палатой по разрешению споров РФС в отношении его иска к «Динамо».

    В конце февраля бело-голубые расторгли контракт с 34-летним футболистом в одностороннем порядке. Форвард потребовал от клуба выплатить ему компенсацию. Сегодня РФС удовлетворил требование Погребняка.

    «Дело еще не закончено. Решение, которое было принято на данном этапе, меня устраивает. Легкие деньги? Они не даются футболистам легко. Больше всего расстраивает, что я потерял год-полтора, находясь в нездоровой обстановке.

    Что касается морального удовлетворения из-за выигранного дела, то я привык все доказывать на поле. У нас еще против «Динамо» игра», – сказал Погребняк.

    Как сообщил сегодня «Чемпионат», «Динамо» заплатит нападающему 750 тысяч евро.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.04.2018 18:16
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3795

      serppion 11 апреля 2018, 14:42

      Во у нас чемпионат начинается! Зенитовец Шатов наказывает Зенит. На очереди туда же реваншист Дзюба. И это полено грозится порвать приютивший его клуб.

      0
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      Рейтинг: +1155

      fhnv 10 апреля 2018, 23:22

      паскуда

      0
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 10 апреля 2018, 20:28

      Еще та сволочь! Вряд ли уважения болельщиков будешь достоин

      1
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      Рейтинг: +4025

      raritet 10 апреля 2018, 19:11

      В одном прав Погребняк на 100%. Деньги им нелегко достаются. Легко достаются нам пенсионерам с пенсией 6000-8000 руб. Работать уже не нужно , а такие колоссальные деньжища прут. Наверняка Паша может только позавидовать. Не каждому дано...

      3
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 10 апреля 2018, 18:53

      на поле он привык доказывать - насмешил....три сезона один гол...суперфорвард с нехилой зарплатой и хилым кпд....динаму даже жалко - клуб долго тащил этот старый телевизор - решил бросить наконец ,но сам попал под пресс...такие неадеквантные правила и противоречия...((

      2
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 10 апреля 2018, 18:41

      ....оооо, паздравляю!!!! жена снова по супэрмаркэтам побежит отрываться....интересно, он правда так про себя думает, как говорит? после всех его косяков....

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset 10 апреля 2018, 18:28

      Да ладно, Павел. Заработал неплохо. На поле не выпускали особо, не напрягали. Сейчас играешь себе и при деньгах. И в Тосно зарплату платят, и Динамо сейчас выплатит. Сплошные плюсы.

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