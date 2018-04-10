Погребняк: «Решение, принятое на данном этапе, меня устраивает. Жаль только, что потерял время в нездоровой обстановке»

Нападающий «Тосно» Павел Погребняк заявил, что доволен решением, принятое Палатой по разрешению споров РФС в отношении его иска к «Динамо».

В конце февраля бело-голубые расторгли контракт с 34-летним футболистом в одностороннем порядке. Форвард потребовал от клуба выплатить ему компенсацию. Сегодня РФС удовлетворил требование Погребняка.

«Дело еще не закончено. Решение, которое было принято на данном этапе, меня устраивает. Легкие деньги? Они не даются футболистам легко. Больше всего расстраивает, что я потерял год-полтора, находясь в нездоровой обстановке.

Что касается морального удовлетворения из-за выигранного дела, то я привык все доказывать на поле. У нас еще против «Динамо» игра», – сказал Погребняк.

Как сообщил сегодня «Чемпионат», «Динамо» заплатит нападающему 750 тысяч евро.