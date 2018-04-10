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  • Погребняк: «Решение, принятое на данном этапе, меня устраивает. Жаль только, что потерял время в нездоровой обстановке»

Погребняк: «Решение, принятое на данном этапе, меня устраивает. Жаль только, что потерял время в нездоровой обстановке»

10 апреля 2018, 18:16
7

Нападающий «Тосно» Павел Погребняк заявил, что доволен решением, принятое Палатой по разрешению споров РФС в отношении его иска к «Динамо».

В конце февраля бело-голубые расторгли контракт с 34-летним футболистом в одностороннем порядке. Форвард потребовал от клуба выплатить ему компенсацию. Сегодня РФС удовлетворил требование Погребняка.

«Дело еще не закончено. Решение, которое было принято на данном этапе, меня устраивает. Легкие деньги? Они не даются футболистам легко. Больше всего расстраивает, что я потерял год-полтора, находясь в нездоровой обстановке.

Что касается морального удовлетворения из-за выигранного дела, то я привык все доказывать на поле. У нас еще против «Динамо» игра», – сказал Погребняк.

Как сообщил сегодня «Чемпионат», «Динамо» заплатит нападающему 750 тысяч евро.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Тосно Динамо Погребняк Павел
Комментарии (7)
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bset
1523374127
Да ладно, Павел. Заработал неплохо. На поле не выпускали особо, не напрягали. Сейчас играешь себе и при деньгах. И в Тосно зарплату платят, и Динамо сейчас выплатит. Сплошные плюсы.
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Ауторитетный экспэрт мамо
1523374888
....оооо, паздравляю!!!! жена снова по супэрмаркэтам побежит отрываться....интересно, он правда так про себя думает, как говорит? после всех его косяков....
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SPACE TRUCKIN
1523375611
на поле он привык доказывать - насмешил....три сезона один гол...суперфорвард с нехилой зарплатой и хилым кпд....динаму даже жалко - клуб долго тащил этот старый телевизор - решил бросить наконец ,но сам попал под пресс...такие неадеквантные правила и противоречия...((
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raritet
1523376683
В одном прав Погребняк на 100%. Деньги им нелегко достаются. Легко достаются нам пенсионерам с пенсией 6000-8000 руб. Работать уже не нужно , а такие колоссальные деньжища прут. Наверняка Паша может только позавидовать. Не каждому дано...
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Федя Кабак
1523381322
Еще та сволочь! Вряд ли уважения болельщиков будешь достоин
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fhnv
1523391766
паскуда
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serppion
1523446979
Во у нас чемпионат начинается! Зенитовец Шатов наказывает Зенит. На очереди туда же реваншист Дзюба. И это полено грозится порвать приютивший его клуб.
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