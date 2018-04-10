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  • Ломбертс: «Лучшие тренеры «Зенита» – Спаллетти и Адвокат, а худший… Вы же знаете, кого я назову»

Ломбертс: «Лучшие тренеры «Зенита» – Спаллетти и Адвокат, а худший… Вы же знаете, кого я назову»

10 апреля 2018, 13:08
6

Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс, защищающий ныне цвета «Остенде», рассказал, кто, по его мнению, является лучшим и худшим тренерами, с которыми ему довелось работать в петербургском клубе.

– Лучший тренер «Зенита», с которым вы работали?

– Если говорить о тактике, то, безусловно, лучшим был Спаллетти. Еще выделю Адвоката. Он знал, как построить команду: понимал, кто ему нужен и на какой позиции, грамотно подбирал новых игроков. В этом его главная сила. Дик умел замотивировать каждого и сделать так, чтобы игроки были всем довольны. Думаю, в этом заключается половина работы тренера. Вы вряд ли найдете тех, кто плохо о нем отзовется.

– А худший?

– Вы ведь знаете, кого я назову! Это очевидно, ведь я не играл при этом тренере. Луческу отлично работал в «Шахтере», но иногда случается и то, что случилось со мной. При этом не могу назвать Мирчу слабым специалистом, иначе он бы не добился таких результатов на Украине. В этом смысле совсем плохих тренеров в моей карьере, пожалуй, не было.

Напомним, бельгиец выступал за сине-бело-голубых с 2007 по 2017 год.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Дания. Плей-офф Зенит Остенде Ломбертс Николас Адвокат Дик Луческу Мирча Спаллетти Лучано
Комментарии (6)
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edw7777
1523358509
Сей час, пожалуй, еще худший руководит. Уж по результатам-то точно. А судя по отзывам и интервью так, наверно, худший в России-матушке.
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raritet
1523361480
Тут с Колей можно только полностью согласится. Это сразу было видно по методам работы с командой. Мы часто были недовольны тем , что Дик частенько вообще не делал никакой ротации. Но это оказалось действенным средством. И Команда у него работала как единый механизм. У Лучано было преимущество в ротации. Условно говоря, второй состав мало чем уступал первому. После них все пошло по нисходящей....
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Ауторитетный экспэрт мамо
1523375466
...ээээээ, лучщим был малафеев!!!!
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zigbert
1523378728
Адвокаат был очень искренним по отношению к Зениту и его болельщикам.
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кеша_КБ
1523431444
- странная ситуация(, у Манчини-тренера 13 трофеев...с нулевых по 14 год, а в Питере не "заладилось", но случается и такое...вспомним Луческу с "Шахтёром", видимо - "Зенит" это не проект Манчини!, хотя начиналось всё радужно!, это футбол...
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