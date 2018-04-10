Ломбертс: «Лучшие тренеры «Зенита» – Спаллетти и Адвокат, а худший… Вы же знаете, кого я назову»

Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс, защищающий ныне цвета «Остенде», рассказал, кто, по его мнению, является лучшим и худшим тренерами, с которыми ему довелось работать в петербургском клубе.

– Лучший тренер «Зенита», с которым вы работали?

– Если говорить о тактике, то, безусловно, лучшим был Спаллетти. Еще выделю Адвоката. Он знал, как построить команду: понимал, кто ему нужен и на какой позиции, грамотно подбирал новых игроков. В этом его главная сила. Дик умел замотивировать каждого и сделать так, чтобы игроки были всем довольны. Думаю, в этом заключается половина работы тренера. Вы вряд ли найдете тех, кто плохо о нем отзовется.

– А худший?

– Вы ведь знаете, кого я назову! Это очевидно, ведь я не играл при этом тренере. Луческу отлично работал в «Шахтере», но иногда случается и то, что случилось со мной. При этом не могу назвать Мирчу слабым специалистом, иначе он бы не добился таких результатов на Украине. В этом смысле совсем плохих тренеров в моей карьере, пожалуй, не было.

Напомним, бельгиец выступал за сине-бело-голубых с 2007 по 2017 год.