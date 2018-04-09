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    «Зенит» рассматривает кандидатуру Бьелсы

    «Зенит» заинтересован в приглашении экс-главного тренера сборных Аргентины и Чили Марсело Бьелсы, информируют «Невские новости».

    В петербургском клубе считают, что 62-летний специалист сможет найти общий язык с аргентинскими легионерами команды. Кроме того, он известен своими повышенными требованиями к дисциплине.

    Сообщается, что Бьелса пока не вступал в переговоры с сине-бело-голубыми, но при этом выразил заинтересованность в работе.

    Последним клубом тренера был «Лилль», откуда он был уволен в прошлом ноябре, не проработав и года.

    После 25 туров «Зенит», возглавляемый Роберто Манчини, занимает пятое место в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.04.2018 15:42
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +370

      GrizzlyD 10 апреля 2018, 09:06

      Семака ждем!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 10 апреля 2018, 08:52

      Какие здесь все доверчивые, это что-то...)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 10 апреля 2018, 08:43

      Надоела эта Иностранщина уже, вы не понимаете что-ли болельщиков то?

      1
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 9 апреля 2018, 19:01

      Аргентинцев всех в жопу, а лучше пнем бодрящим.... Найти нормального русского тренера и наших российских игроков... И дать им шанс....

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 апреля 2018, 18:55

      веселье будет обеспечено с этим тренером))

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 9 апреля 2018, 18:42

      Странные какие. В смысле ненормальные. Одну ошибку исправляют другой.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4934

      polt 9 апреля 2018, 18:21

      Аргентинцы, что - основные в Зените и найдя с ними общий язык, Зенит заиграет. Пинка им под зад, сачки они и нечего на них рассчитывать. Показали они себя, не перспективные ребята.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1311

      Taps 9 апреля 2018, 18:11

      Начался шабаш !
      Пригласите Бердыева и заглохните.

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 9 апреля 2018, 18:03

      Началось! Сможет он найти общий язык с аргентинскими легионерами... С нашими бы кто общий язык нашел! Давай Семака, и точка!

      1
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      Рейтинг: +103

      zenitovec2007 > prezent2017 9 апреля 2018, 21:53

      Или Тимощука на повышение!!!!

      0
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 9 апреля 2018, 17:45

      Кстати,а где Лилль,мы там уже были,правда давненько-хотим вспомнить?

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