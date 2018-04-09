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«Зенит» рассматривает кандидатуру Бьелсы

9 апреля 2018, 15:42
36

«Зенит» заинтересован в приглашении экс-главного тренера сборных Аргентины и Чили Марсело Бьелсы, информируют «Невские новости».

В петербургском клубе считают, что 62-летний специалист сможет найти общий язык с аргентинскими легионерами команды. Кроме того, он известен своими повышенными требованиями к дисциплине.

Сообщается, что Бьелса пока не вступал в переговоры с сине-бело-голубыми, но при этом выразил заинтересованность в работе.

Последним клубом тренера был «Лилль», откуда он был уволен в прошлом ноябре, не проработав и года.

После 25 туров «Зенит», возглавляемый Роберто Манчини, занимает пятое место в турнирной таблице РФПЛ.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Бьелса Марсело
Комментарии (36)
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Ruryu
1523278006
Лучше,для начала,аудиторов и прокурора пригласите... а по результатам,будет видно,кого в тренера приглашать...
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vladik12
1523278269
Да назначьте уже Григоряна.
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Боцман59rus
1523278550
нужен относительно молодой специалист не "испорченный" европой, лучше из стран СНГ, который по приезду, адекватно отнесется к российской действительности, а игрокам класса заболотного, полоза, ерохина, мевли, не поможет ни приезд Бьельсы, ни вмешательство внеземных цивилизаций,,,
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zigbert
1523280758
Это не вариант. И первый свой пристальный взгляд он направит не на команду ,а на сумму прописью.
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Stavropolets
1523281208
Ни как не хотят брать наших тренеров, все иностранцев берут, а результат 0
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kazak1975
1523281282
Нахера брать тренера, который будет искать общий язык с аргами? Нужен тренер, который с русскими игроками сможет организовать игру.Эти гости нашего города скоро свалят.
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Полная Канистра
1523283609
нашим болванам арги дороже чем свои игроки ну ну берите- берите очередные грабли по лбу гарантированы вам
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val-berezko
1523284977
Совершенно непрофессиональное шарахание из стороны в сторону.Брать тренера под игроков- полный бред. Фурсенко в СКР за все что сделал и что может сделать. Зенит ждет Семака и своих кровных игроков. Дани хотел учить русский,дети его играли в академии Зенитита,он уже жил Россией,а эти "бизнесмены" борются за бабки,а не за Питер и Россию.
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Taps
1523286664
Начался шабаш ! Пригласите Бердыева и заглохните.
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OfaZavr
1523289325
веселье будет обеспечено с этим тренером))
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