«Зенит» рассматривает кандидатуру Бьелсы

«Зенит» заинтересован в приглашении экс-главного тренера сборных Аргентины и Чили Марсело Бьелсы, информируют «Невские новости».

В петербургском клубе считают, что 62-летний специалист сможет найти общий язык с аргентинскими легионерами команды. Кроме того, он известен своими повышенными требованиями к дисциплине.

Сообщается, что Бьелса пока не вступал в переговоры с сине-бело-голубыми, но при этом выразил заинтересованность в работе.

Последним клубом тренера был «Лилль», откуда он был уволен в прошлом ноябре, не проработав и года.

После 25 туров «Зенит», возглавляемый Роберто Манчини, занимает пятое место в турнирной таблице РФПЛ.