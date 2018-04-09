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    «Манчестер Сити» отказался от покупки Дракслера в январе, но может вернуться к этому вопросу летом

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отказался от возможности подписать полузащитника «ПСЖ» Юлиана Дракслера в январское трансферное окно.

    В пятницу специалист заявил, что зимой «горожанам» предлагали полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба и хавбека «Арсенала» Генриха Мхитаряна, выступавшего на тот момент за манкунианцев. Также Гвардиоле предложили приобрести немца, но от отверг этот вариант.

    Этим летом Дракслер может покинуть «ПСЖ» за 60 миллионов евро, а «Сити» раздумывает о том, чтобы вернуться к вопросу его трансфера.

    Также в 24-летнем футболисте заинтересованы «Бавария» и «Челси».

    Контракт Дракслера с парижанами рассчитан до 2021 года.

    Источник: Tribalfootball

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    09.04.2018 13:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +169

      TY13R 9 апреля 2018, 14:17

      Дракслера нужно брать точно не МС, его лучше в Ливер или Арсенал...

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