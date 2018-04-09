«Манчестер Сити» отказался от покупки Дракслера в январе, но может вернуться к этому вопросу летом

Дракслера нужно брать точно не МС, его лучше в Ливер или Арсенал...
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отказался от возможности подписать полузащитника «ПСЖ» Юлиана Дракслера в январское трансферное окно.
В пятницу специалист заявил, что зимой «горожанам» предлагали полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба и хавбека «Арсенала» Генриха Мхитаряна, выступавшего на тот момент за манкунианцев. Также Гвардиоле предложили приобрести немца, но от отверг этот вариант.
Этим летом Дракслер может покинуть «ПСЖ» за 60 миллионов евро, а «Сити» раздумывает о том, чтобы вернуться к вопросу его трансфера.
Также в 24-летнем футболисте заинтересованы «Бавария» и «Челси».
Контракт Дракслера с парижанами рассчитан до 2021 года.