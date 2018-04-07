Нобоа: «Попов чем-то напоминает Домингеса»

Полузащитник «Рубина» Кристиан Нобоа прокомментировал победу над «Ахматом» во встрече 25 тура РФПЛ, а также отметил, что полузащитник команды Ивелин Попов в какой-то мере похож на экс-хавбека казанского клуба Алехандро Домингеса.

– Пропустили быстрый гол. Потеря концентрации. Такая ошибка, что на тренировке ее не отработать.

– Что в перерыве говорил вам Курбан Бердыев, почему удалось так перевернуть игру?

– Он сказал: «Играем также, играем хорошо, моменты есть».

– Ивелин Попов в этом «Рубине» напоминает Домингеса?

– Да, чем-то напоминает: у него хорошая игра с мячом, видение поля и последний пас. Это немного другой игрок, но с очень хорошими качествами.

Напомним, Домингес выступал за «Рубин» с 2004 по 2006 год, а также в сезоне-2009.