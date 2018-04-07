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    Нобоа: «Попов чем-то напоминает Домингеса»

    Полузащитник «Рубина» Кристиан Нобоа прокомментировал победу над «Ахматом» во встрече 25 тура РФПЛ, а также отметил, что полузащитник команды Ивелин Попов в какой-то мере похож на экс-хавбека казанского клуба Алехандро Домингеса.

    – Пропустили быстрый гол. Потеря концентрации. Такая ошибка, что на тренировке ее не отработать.

    – Что в перерыве говорил вам Курбан Бердыев, почему удалось так перевернуть игру?

    – Он сказал: «Играем также, играем хорошо, моменты есть».

    – Ивелин Попов в этом «Рубине» напоминает Домингеса?

    – Да, чем-то напоминает: у него хорошая игра с мячом, видение поля и последний пас. Это немного другой игрок, но с очень хорошими качествами.

    Напомним, Домингес выступал за «Рубин» с 2004 по 2006 год, а также в сезоне-2009.

    Источник: ФК «Рубин»

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    07.04.2018 17:37
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 апреля 2018, 11:08

      Рубин на правильном пути.

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      Рейтинг: +1297

      compka 7 апреля 2018, 18:48

      Домингес - это позитив для Рубина, препоминание чемпионства. Хорошо, что Ивелин появился в Казани. Надеюсь надолго.

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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 7 апреля 2018, 18:32

      Вот, что значит когда тренер и игрок находят друг друга. Надеюсь Попов нашел свою команду.. Бердыев очередной раз показывает, как нужно использовать сильные качества игроков...

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 7 апреля 2018, 17:50

      Попов в Рубине нашел свою игру.....возможно его раскрыл Бердыев?! ))

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