Кузяев возобновил тренировки в общей группе «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев вернулся в общую группу. На сегодняшней открытой тренировке петербуржцев футболист занимается наравне с остальными игроками сине-бело-голубых.

Напомним, хавбек получил повреждение в расположении сборной России, из-за чего был вынужден пропустить товарищеский матч национальной команды против Франции (1:3), а также поединок 24 тура РФПЛ с «Уфой»​ (2:1).

Ранее сообщалось, что Кузяев может пропустить встречу 25 тура Премьер-лиги с «Краснодаром», которая состоится в субботу, 7 апреля в Санкт-Петербурге.