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    Кузяев возобновил тренировки в общей группе «Зенита»

    Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев вернулся в общую группу. На сегодняшней открытой тренировке петербуржцев футболист занимается наравне с остальными игроками сине-бело-голубых.

    Напомним, хавбек получил повреждение в расположении сборной России, из-за чего был вынужден пропустить товарищеский матч национальной команды против Франции (1:3), а также поединок 24 тура РФПЛ с «Уфой»​ (2:1).

    Ранее сообщалось, что Кузяев может пропустить встречу 25 тура Премьер-лиги с «Краснодаром», которая состоится в субботу, 7 апреля в Санкт-Петербурге.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.04.2018 18:21
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 5 апреля 2018, 19:17

      Такой игрок -- нам нужен !!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 5 апреля 2018, 18:42

      Это очень и очень жаль.

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