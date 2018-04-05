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    Луис Суарес: «Барселона» хочет выиграть все оставшиеся матчи»

    Нападающий «Барселоны» Луис Суарес считает, что рано говорить о выходе каталонского клуба в полуфинал Лиги чемпионов .

    «Мой гол помог нам увеличить преимущество, когда «Рома» показывала хороший футбол. Мы не забили бы наших голов, если бы не играли остро в атаке. У нас было достаточно много таких моментов.

    Думаю, голкипер «Ромы» провел отличный матч. По этой причине результат не должен вводить кого-то в заблуждение.

    Мы хотим выиграть все наши оставшиеся в этом сезоне матчи. Внутренние турниры – отдельная история. Она не имеет ничего общего с Лигой чемпионов», – приводит слова футболиста BeInSports.

    Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «Рома» завершился со счетом 4:1. Ответная встреча состоится 10 апреля в Риме.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.04.2018 10:06
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +575

      Mark68 6 апреля 2018, 16:02

      После первых матчей "четверти", несмотря на счёт...,предпочтительнее по игре выглядят Реал и Бавария.) Хоть "Ливерпуль" хорошо отыграл(первый тайм) и выиграл первый матч, но МанСити вполне может "наказать " Ливерпуль за самонадеянность. Я "болею" за Барсу, победили, но есть "Но", после первой игры...Как то "страшнова-то" как они это "безалаберно выиграли", как -то " на авось". Но это ,лично моё мнение.Так же моё мнение,а скорее желание...,не "кидайтесь и не судите", без обид к кому-то!хотел-бы финал ЛЧ: Барса - Бавария (или Ман Сити)! Только не Барса с Реал-ом!!!)))

      0
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      Рейтинг: +40

      стикс 5 апреля 2018, 15:43

      хотелось бы финал......Ливер-Барса!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +971

      г.Онега 5 апреля 2018, 11:50

      Все в ваших руках ( в ногах) но есть ,ещё команды которые тоже этого хотят

      0
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 5 апреля 2018, 11:18

      Да

      -1
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      Рейтинг: -16

      sport1409 5 апреля 2018, 11:11

      Прогнозы футбольных матчей -> bets-info.ru

      -2
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      Рейтинг: +1539

      isa361 5 апреля 2018, 11:10

      А до сих пор они этого не хотели

      0
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 5 апреля 2018, 11:03

      Если соперники будут забивать по 2 гола себе в каждом матче, думаю получится!!! )))

      2
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      Рейтинг: +299

      Басмачи 5 апреля 2018, 10:49

      Время покажет кто есть кто Барселона это Барселона

      -1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 5 апреля 2018, 10:16

      Не уверен,что Барселона выиграет ЛЧ.Чемпионат и кубки пожалуйста,но ЛЧ не смогут.
      Было бы круто,если "ушастого" заберет Ливерпуль.

      3
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      Рейтинг: +971

      г.Онега > Татарин за ЦСКА 5 апреля 2018, 11:51

      А я бы хотел глянуть матч барса-ливер ,может даже и увижу в этом году))

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