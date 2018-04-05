Луис Суарес: «Барселона» хочет выиграть все оставшиеся матчи»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес считает, что рано говорить о выходе каталонского клуба в полуфинал Лиги чемпионов .

«Мой гол помог нам увеличить преимущество, когда «Рома» показывала хороший футбол. Мы не забили бы наших голов, если бы не играли остро в атаке. У нас было достаточно много таких моментов.

Думаю, голкипер «Ромы» провел отличный матч. По этой причине результат не должен вводить кого-то в заблуждение.

Мы хотим выиграть все наши оставшиеся в этом сезоне матчи. Внутренние турниры – отдельная история. Она не имеет ничего общего с Лигой чемпионов», – приводит слова футболиста BeInSports.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «Рома» завершился со счетом 4:1. Ответная встреча состоится 10 апреля в Риме.