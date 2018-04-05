Луис Суарес: «Барселона» хочет выиграть все оставшиеся матчи»

После первых матчей "четверти", несмотря на счёт...,предпочтительнее по игре выглядят Реал и Бавария.) Хоть "Ливерпуль" хорошо отыграл(первый тайм) и выиграл первый матч, но МанСити вполне может "наказать " Ливерпуль за самонадеянность. Я "болею" за Барсу, победили, но есть "Но", после первой игры...Как то "страшнова-то" как они это "безалаберно выиграли", как -то " на авось". Но это ,лично моё мнение.Так же моё мнение,а скорее желание...,не "кидайтесь и не судите", без обид к кому-то!хотел-бы финал ЛЧ: Барса - Бавария (или Ман Сити)! Только не Барса с Реал-ом!!!)))
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес считает, что рано говорить о выходе каталонского клуба в полуфинал Лиги чемпионов .
«Мой гол помог нам увеличить преимущество, когда «Рома» показывала хороший футбол. Мы не забили бы наших голов, если бы не играли остро в атаке. У нас было достаточно много таких моментов.
Думаю, голкипер «Ромы» провел отличный матч. По этой причине результат не должен вводить кого-то в заблуждение.
Мы хотим выиграть все наши оставшиеся в этом сезоне матчи. Внутренние турниры – отдельная история. Она не имеет ничего общего с Лигой чемпионов», – приводит слова футболиста BeInSports.
Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «Рома» завершился со счетом 4:1. Ответная встреча состоится 10 апреля в Риме.