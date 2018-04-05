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  • Луис Суарес: «Барселона» хочет выиграть все оставшиеся матчи»

Луис Суарес: «Барселона» хочет выиграть все оставшиеся матчи»

5 апреля 2018, 10:06
8

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес считает, что рано говорить о выходе каталонского клуба в полуфинал Лиги чемпионов .

«Мой гол помог нам увеличить преимущество, когда «Рома» показывала хороший футбол. Мы не забили бы наших голов, если бы не играли остро в атаке. У нас было достаточно много таких моментов.

Думаю, голкипер «Ромы» провел отличный матч. По этой причине результат не должен вводить кого-то в заблуждение.

Мы хотим выиграть все наши оставшиеся в этом сезоне матчи. Внутренние турниры – отдельная история. Она не имеет ничего общего с Лигой чемпионов», – приводит слова футболиста BeInSports.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «Рома» завершился со счетом 4:1. Ответная встреча состоится 10 апреля в Риме.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Барселона Рома Суарес Луис
Комментарии (8)
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Татарин за ЦСКА
1522912564
Не уверен,что Барселона выиграет ЛЧ.Чемпионат и кубки пожалуйста,но ЛЧ не смогут. Было бы круто,если "ушастого" заберет Ливерпуль.
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Басмачи
1522914594
Время покажет кто есть кто Барселона это Барселона
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Павел Буре
1522915393
Если соперники будут забивать по 2 гола себе в каждом матче, думаю получится!!! )))
Ответить
isa361
1522915831
А до сих пор они этого не хотели
Ответить
sport1409
1522915900
Прогнозы футбольных матчей -> bets-info.ru
Ответить
Александр ЗА
1522916280
Да
Ответить
стикс
1522932185
хотелось бы финал......Ливер-Барса!!!!!!
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Mark68
1523019756
После первых матчей "четверти", несмотря на счёт...,предпочтительнее по игре выглядят Реал и Бавария.) Хоть "Ливерпуль" хорошо отыграл(первый тайм) и выиграл первый матч, но МанСити вполне может "наказать " Ливерпуль за самонадеянность. Я "болею" за Барсу, победили, но есть "Но", после первой игры...Как то "страшнова-то" как они это "безалаберно выиграли", как -то " на авось". Но это ,лично моё мнение.Так же моё мнение,а скорее желание...,не "кидайтесь и не судите", без обид к кому-то!хотел-бы финал ЛЧ: Барса - Бавария (или Ман Сити)! Только не Барса с Реал-ом!!!)))
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