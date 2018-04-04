Матч между «Спартаком» и «Тосно» или ЦСКА и «Амкаром» будет перенесен

Матч полуфинала Кубка России между «Спартаком» и «Тосно» или встреча чемпионата России между ЦСКА и «Амкаром» будет перенесен. Об этом рассказал руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов.

«Будем заниматься завтра. Матчи «Спартака» и ЦСКА в один день – это нежелательно.

Большие фанатские потоки в транспорте в один день – плохо. Решим вопрос с переносом. Какой-то из матчей будет перенесен – видимо, на 19 апреля», – сказал Куликов.

Напомним, что матч ЦСКА – «Амкар» был перенесен с 18 марта (день выборов президента РФ) на 18 апреля.