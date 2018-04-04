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    Матч между «Спартаком» и «Тосно» или ЦСКА и «Амкаром» будет перенесен

    Матч полуфинала Кубка России между «Спартаком» и «Тосно» или встреча чемпионата России между ЦСКА и «Амкаром» будет перенесен. Об этом рассказал руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов.

    «Будем заниматься завтра. Матчи «Спартака» и ЦСКА в один день – это нежелательно.

    Большие фанатские потоки в транспорте в один день – плохо. Решим вопрос с переносом. Какой-то из матчей будет перенесен – видимо, на 19 апреля», – сказал Куликов.

    Напомним, что матч ЦСКА – «Амкар» был перенесен с 18 марта (день выборов президента РФ) на 18 апреля.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.04.2018 23:49
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +67299

      portero 5 апреля 2018, 14:24

      рфс такое ДНИЩЕ, перенести бы их на Марс...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 апреля 2018, 13:40

      Переносят уже перенесенное.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 5 апреля 2018, 12:10

      все переносят и переносят

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 5 апреля 2018, 09:12

      Технарь хозяевам.
      и нет проблем.
      И волки сыты и овцы целы..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +512

      gari69 5 апреля 2018, 09:07

      По мнению Локомотива надо начать новый сезон а 6 не доигранных туров перенести на неопределённое время-шутка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 5 апреля 2018, 08:22

      Давайте перенесем перенесенный матч ЦСКА с Амкаром. А потом перенесем перенесенный перенесенный матч из-за еврокубков или слишком короткого перерыва до выходных. Короче, после ЧМ сыграем матч.

      2
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      Рейтинг: +17971

      арейская 5 апреля 2018, 02:21

      К чёрту все эти переносы, хорошо если только на один день, а то тут такая в таблице чехарда идёт с переносом 23 тура, кто-то уже по 26 туров отыграет, а этот всё ещё не закрыт

      3
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    • ...
      Рейтинг: +178

      spamo77 5 апреля 2018, 00:37

      По времени развести, одни в обед другие вечером, проблемы придумывают.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +148

      Бакланы доедают крышу 5 апреля 2018, 00:24

      Как связаны цска и большой поток болельщиков?)

      -1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 5 апреля 2018, 00:02

      вот у них проблемы блин

      0
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