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  • Матч между «Спартаком» и «Тосно» или ЦСКА и «Амкаром» будет перенесен

Матч между «Спартаком» и «Тосно» или ЦСКА и «Амкаром» будет перенесен

4 апреля 2018, 23:49
12

Матч полуфинала Кубка России между «Спартаком» и «Тосно» или встреча чемпионата России между ЦСКА и «Амкаром» будет перенесен. Об этом рассказал руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов.

«Будем заниматься завтра. Матчи «Спартака» и ЦСКА в один день – это нежелательно.

Большие фанатские потоки в транспорте в один день – плохо. Решим вопрос с переносом. Какой-то из матчей будет перенесен – видимо, на 19 апреля», – сказал Куликов.

Напомним, что матч ЦСКА – «Амкар» был перенесен с 18 марта (день выборов президента РФ) на 18 апреля.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Тосно Амкар-Пермь ЦСКА
Комментарии (12)
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Garrincha58
1522875721
вот у них проблемы блин
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Бакланы доедают крышу
1522877062
Как связаны цска и большой поток болельщиков?)
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spamo77
1522877849
По времени развести, одни в обед другие вечером, проблемы придумывают.
Ответить
арейская
1522884118
К чёрту все эти переносы, хорошо если только на один день, а то тут такая в таблице чехарда идёт с переносом 23 тура, кто-то уже по 26 туров отыграет, а этот всё ещё не закрыт
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bset
1522905740
Давайте перенесем перенесенный матч ЦСКА с Амкаром. А потом перенесем перенесенный перенесенный матч из-за еврокубков или слишком короткого перерыва до выходных. Короче, после ЧМ сыграем матч.
Ответить
gari69
1522908453
По мнению Локомотива надо начать новый сезон а 6 не доигранных туров перенести на неопределённое время-шутка
Ответить
shinnik
1522908725
Технарь хозяевам. и нет проблем. И волки сыты и овцы целы..
Ответить
СОКОЛ САРАТОВ
1522919448
все переносят и переносят
Ответить
zigbert
1522924830
Переносят уже перенесенное.
Ответить
portero
1522927485
рфс такое ДНИЩЕ, перенести бы их на Марс...
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