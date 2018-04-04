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Жигулев: «Игроки «Краснодара» очень уважали Шалимова»

4 апреля 2018, 17:55
3

Полузащитник «Краснодара» Илья Жигулев, выступающий на правах аренды за «Тосно», дал оценку бывшему тренеру «быков» Игорю Шалимову. Специалист на этой неделе был уволен со своего поста.

«Как игроки относились к Шалимову? Очень уважали. У него не было авторитетов в команде, любимчиков. Когда надо, делал подсказки. А когда надо, мог и напихать. Любому.

По нему видно, что он живет футболом, тренирует с большим азартом», – сказал Жигулев.

«Краснодар» в текущем сезоне занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России после 24 проведенных матчей.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Жигулев Илья Шалимов Игорь
Комментарии (3)
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retiremen
1522854796
А у болельщиков складывалось немного другое мнение. Особенно когда вы с аутсайдерами в красивый футбол играли только до их штрафной, а дальше начинали показывать балет, даже если перед вами никого и не было...
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sochi-2013
1522858258
На уровне: Ты меня уважаешь? -Уважаю. -И я тебя уважаю. Мы с тобой уважаемые люди!
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igoor52
1522863103
Уважали - брали за хвост и провожали!!
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