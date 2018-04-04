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    Жигулев: «Игроки «Краснодара» очень уважали Шалимова»

    Полузащитник «Краснодара» Илья Жигулев, выступающий на правах аренды за «Тосно», дал оценку бывшему тренеру «быков» Игорю Шалимову. Специалист на этой неделе был уволен со своего поста.

    «Как игроки относились к Шалимову? Очень уважали. У него не было авторитетов в команде, любимчиков. Когда надо, делал подсказки. А когда надо, мог и напихать. Любому.

    По нему видно, что он живет футболом, тренирует с большим азартом», – сказал Жигулев.

    «Краснодар» в текущем сезоне занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России после 24 проведенных матчей.

    Источник: «Советский спорт»

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    04.04.2018 17:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +75

      igoor52 4 апреля 2018, 20:31

      Уважали - брали за хвост и провожали!!

      0
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      Рейтинг: +6914

      sochi-2013 4 апреля 2018, 19:10

      На уровне: Ты меня уважаешь?
      -Уважаю.
      -И я тебя уважаю. Мы с тобой уважаемые люди!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +691

      retiremen 4 апреля 2018, 18:13

      А у болельщиков складывалось немного другое мнение. Особенно когда вы с аутсайдерами в красивый футбол играли только до их штрафной, а дальше начинали показывать балет, даже если перед вами никого и не было...

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