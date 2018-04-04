Жигулев: «Игроки «Краснодара» очень уважали Шалимова»

Полузащитник «Краснодара» Илья Жигулев, выступающий на правах аренды за «Тосно», дал оценку бывшему тренеру «быков» Игорю Шалимову. Специалист на этой неделе был уволен со своего поста.

«Как игроки относились к Шалимову? Очень уважали. У него не было авторитетов в команде, любимчиков. Когда надо, делал подсказки. А когда надо, мог и напихать. Любому.

По нему видно, что он живет футболом, тренирует с большим азартом», – сказал Жигулев.

«Краснодар» в текущем сезоне занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России после 24 проведенных матчей.