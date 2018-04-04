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Зе Луиш и Зобнин – в основе «Спартака» на матч с «КС»

4 апреля 2018, 16:34
22

«Спартак» огласил стартовый состав на матч с «Крыльями Советов» в рамках четвертьфинала Кубка России. Игра пройдет 4 апреля на поле самарцев и начнется в 17:30 по московскому времени.

«Спартак»: Селихов, Мельгарехо, Кутепов, Максимович, Ещенко, Промес, Глушаков, Фернандо, Зобнин, Адриано, Зе Луиш.

«Крылья Советов»: Конюхов, Таранов, Ятченко, Бурлак, Зотов, Надсон, Башкиров, Чочиев, Ланин, Самодин, Корниленко.

«Бомбардир» проведет текстовую трансляцию матча.

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Источник: РПЛ
Россия. Кубок Спартак Крылья Советов Зобнин Роман Зе Луиш
Комментарии (22)
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oyabun
1522850053
Что то я не понял, почему Мельгарехо вместо Комбарова? И у Фернандо был перебор желтых по последней игре, должен пропускать игру. Или Кубковая не считается?
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Евгений Лесников
1522850415
Желтые и красные карточки,полученные игроком в РПЛ в Кубке России не учитываются...Лично я доверяю Массимо и всему тренерскому штабу,в том числе в выборе стартового состава,хотя лично хотел бы увидеть на поле Ханни и Педро Рошу !
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filosof sparty
1522851418
Ну то что Мельгарехо вместо Комбарова это нестрашно-хуже точно не будет, да и атакующий потенциал крылышек невысок, но вот почему нет Ханни я не понимаю
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Houston
1522851466
А Рома восстановился типо? Говорили же что 3-4 недели. а тут сколько прошло максимум 2. Или я что то путаю?
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swot1205
1522852121
вперед, СПАРТАК!!!!;)
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vitvik
1522854009
Красиво забил Зе.
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Сибирь за Спартак
1522855498
Когда я учился в ВУЗе, мы так на пятом курсе играли с первокурсниками, интриги ровно столько, насколько старшие будут валять дурака. Думаю, доиграют без нервов.
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Приус
1522856157
С прошлого года ждал появление Мельгарехо на фланге обороны, наконец Каррера поставил.
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Антимат
1522856306
Спокойно, без травм, довести дело до победы, про 5-0 Массимо ничего не говорил.
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sochi-2013
1522858478
Снова козлотур vvv246 объявился.
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