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    Зе Луиш и Зобнин – в основе «Спартака» на матч с «КС»

    «Спартак» огласил стартовый состав на матч с «Крыльями Советов» в рамках четвертьфинала Кубка России. Игра пройдет 4 апреля на поле самарцев и начнется в 17:30 по московскому времени.

    «Спартак»: Селихов, Мельгарехо, Кутепов, Максимович, Ещенко, Промес, Глушаков, Фернандо, Зобнин, Адриано, Зе Луиш.

    «Крылья Советов»: Конюхов, Таранов, Ятченко, Бурлак, Зотов, Надсон, Башкиров, Чочиев, Ланин, Самодин, Корниленко.

    «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию матча.

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    Источник: РПЛ

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    04.04.2018 16:34
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 апреля 2018, 12:31

      Состав сильнейший.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 4 апреля 2018, 19:23

      Поздравляю всю красно белую братию с победой.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6914

      sochi-2013 4 апреля 2018, 19:14

      Снова козлотур vvv246 объявился.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6914

      sochi-2013 > gol_kak_sokol 6 апреля 2018, 21:33

      )) не заметил. Как на него пожаловаться, если он неуловим?

      0
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      Рейтинг: +957

      Куртуазные манеры 4 апреля 2018, 18:48

      Высшая лига и первая.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +718

      Антимат 4 апреля 2018, 18:38

      Спокойно, без травм, довести дело до победы, про 5-0 Массимо ничего не говорил.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5444

      Приус 4 апреля 2018, 18:35

      С прошлого года ждал появление Мельгарехо на фланге обороны, наконец Каррера поставил.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 4 апреля 2018, 18:24

      Когда я учился в ВУЗе, мы так на пятом курсе играли с первокурсниками, интриги ровно столько, насколько старшие будут валять дурака. Думаю, доиграют без нервов.

      10
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 4 апреля 2018, 18:00

      Красиво забил Зе.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 4 апреля 2018, 17:58

      Было бы интересно если вышел КС, тогда бы остались примерно равные комнады....но это врядли - Спартаку грех КС проигрывать)

      1
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 4 апреля 2018, 17:28

      вперед, СПАРТАК!!!!;)

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