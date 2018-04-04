Зе Луиш и Зобнин – в основе «Спартака» на матч с «КС»

«Спартак» огласил стартовый состав на матч с «Крыльями Советов» в рамках четвертьфинала Кубка России. Игра пройдет 4 апреля на поле самарцев и начнется в 17:30 по московскому времени.

«Спартак»: Селихов, Мельгарехо, Кутепов, Максимович, Ещенко, Промес, Глушаков, Фернандо, Зобнин, Адриано, Зе Луиш.

«Крылья Советов»: Конюхов, Таранов, Ятченко, Бурлак, Зотов, Надсон, Башкиров, Чочиев, Ланин, Самодин, Корниленко.

«Бомбардир» проведет текстовую трансляцию матча.

Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!