Зидан: «Ювентус» просто так не сдастся»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан признал, что победить «Ювентус» на его поле всегда было сложной задачей для любого соперника.

«Отличный матч, не так легко добиться здесь победы со счетом 3:0. Порой у нас возникали проблемы, но здесь всегда так бывает.

Криштиану сейчас находится в хорошей форме. Остальные в команде очень рады за него. Сейчас нужно отпраздновать победу, а затем продумать план тяжелой работы на предстоящие две недели, поскольку «Ювентус» просто так не сдастся», – сказал специалист после финального свистка.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором в Турине встречались «Ювентус» и «Реал», завершился со счетом 0:3. Ответная игра пройдет в Мадриде 11 апреля.