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    Зидан: «Ювентус» просто так не сдастся»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан признал, что победить «Ювентус» на его поле всегда было сложной задачей для любого соперника.

    «Отличный матч, не так легко добиться здесь победы со счетом 3:0. Порой у нас возникали проблемы, но здесь всегда так бывает.

    Криштиану сейчас находится в хорошей форме. Остальные в команде очень рады за него. Сейчас нужно отпраздновать победу, а затем продумать план тяжелой работы на предстоящие две недели, поскольку «Ювентус» просто так не сдастся», – сказал специалист после финального свистка.

    Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором в Турине встречались «Ювентус» и «Реал», завершился со счетом 0:3. Ответная игра пройдет в Мадриде 11 апреля.

    Источник: УЕФА

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    04.04.2018 10:52
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      SashaMasha 4 апреля 2018, 11:35

      Не уж то и впрямь Реал возьмёт лч третий раз

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 4 апреля 2018, 11:20

      Да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 4 апреля 2018, 11:00

      3 отыграть для Юве анриал!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 4 апреля 2018, 10:54

      Зизу готовь место для 3 подряд кубка.

      1
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