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    Аллегри не верит в шансы «Ювентуса» в Мадриде

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри считает, что третий гол «Реала» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов перечеркнул все шансы его команды на то, чтобы отыграться в ответной встрече в Мадриде.

    «Реал» был убийственен в завершающей стадии атак. Случайно Лигу чемпионов три раза за четыре года не выигрывают.

    Сейчас нужно сосредоточится на чемпионате Италии, а уже затем в Мадриде постараться сыграть в свой футбол.

    Я расстроен третьим голом, поскольку до него у нас были шансы исправить ситуацию в ответном матче. Сейчас же это невозможно», – заявил тренер.

    Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором в Турине встречались «Ювентус» и «Реал», завершился со счетом 0:3. Ответная игра пройдет в Мадриде 11 апреля.

    Источник: УЕФА

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    04.04.2018 08:55
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 апреля 2018, 11:23

      А вдруг прорвет в Мадриде?

      0
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 4 апреля 2018, 19:28

      У Юве, после ухода Бонуччи нет лидера, в этом причина такого поражения.

      0
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 4 апреля 2018, 15:31

      Реал Мадрид для Ювентуса, звучит как золой рок. Проигранный финал, проигранный четвертьфинал. Ювентус был хорош, он играл на своем уровне, делал пррсто, то что мог. Дело в другом, просто Реал Мадрид это космос и Ювентус ниже классном, хотя и укомплектован не плохо. Это две разные команды.

      2
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      Рейтинг: +380

      aimer1988 > Болельщик Реал Мадрида 4 апреля 2018, 17:23

      Да, сейчас Реал очень хорош. И теперь мстит Юве за то, что он еще недавно сам был грозой Реала и частенько выбивал его из ЛЧ. Вспоминается, как Сантьяго Бернабеу аплодисментами провожал Дель Пьеро, когда тот выбил по сути Реал. Теперь то же самое на стадионе Юве и с Роналду. Интересная параллель, как мне кажется) Не думаю, что кто-то сможет помешать Реалу и в этот раз выиграть ЛЧ. Разве что МанСити. Но вряд ли.

      2
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      Рейтинг: +84

      Хмурый71 4 апреля 2018, 12:33

      Никто не верит, а играть всё равно придется.

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 4 апреля 2018, 12:06

      ну а что сказал правду ! ювентус уже не может не ехать на сантьяго бернабеу ! этот ювентус изжил себя. впервую очередь нужно пинать аллегри кьеллини барцальи ! аллегри вообще ничего нового в юве не принес эти все успехи ювентуса за прошедшие годы заслуга антонио конте .

      0
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      Рейтинг: +380

      aimer1988 > dinar7777dinar 4 апреля 2018, 17:18

      От команды Конте ничего не осталось почти кроме тех, кого ты призываешь пинать. Поэтому странно говорить, что успехи - это заслуга Конте, который о финалах ЛЧ и подумать не мог.

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > aimer1988 4 апреля 2018, 17:47

      вся эта тактика была наиграна конте ! этот странный автобус ! чемп италии слаб ! у ювентуса мало соперников в чемпе италии да и вообще среди этих соперников даже близко нету к уровню хотя бы атлетико мадрид(который ежегодно довольно таки успешно играет с барсой и реалом). поэтому как только ювентус встречается с реалом барсой или баварией то отгребает ! что уже доказано не раз !

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      Рейтинг: +380

      aimer1988 > dinar7777dinar 15 апреля 2018, 18:52

      ну стоп, Конте наигрывал совершенно другую тактику, Аллегри уже два раза почти с нуля игру команды перестраивал. По поводу отгребания от Реала, Барсы и Баварии:
      -Баварию протащили благодаря 2 голам , забитым с нарушением правил и одному не защитанному голу Юве, а так Юве Баварию подавлял, особенно первые 75 минут ответного матча.
      -с Барсой обмен вышел - сначала Юве полностью ее подавил, потом она вернула 3:0. Финальный же матч был довольно равным.
      - ну а с Реалом ответный матч многое показал, да и левое удаление Дибалы в первом матче и неназначение пенки на Куадрадо довольно сильно повлияли на общий расклад сил. Но финал ЛЧ конечно прошел под диктовку Реала, особенно 2й тайм.
      Ну а то, что у Юве нет соперников в Серии А - согласен, хотя вот Рома сейчас показала, что довольно все не так печально в иатльянском футболе, как это былло некоторое время назад

      0
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      Рейтинг: -104

      Антибиотик111 4 апреля 2018, 11:06

      То есть мадридский матч можно не смотреть...

      -2
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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Антибиотик111 4 апреля 2018, 11:57

      да я тоже так думаю, сева с баварией после 1-2 и то будет интереснее

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 апреля 2018, 09:16

      просто все просто у Юве нет Роналду вот и все

      0
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      Рейтинг: +32

      milanium 4 апреля 2018, 09:09

      надо было верить в шансы дома, а не духом падать

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