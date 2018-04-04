Аллегри не верит в шансы «Ювентуса» в Мадриде

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри считает, что третий гол «Реала» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов перечеркнул все шансы его команды на то, чтобы отыграться в ответной встрече в Мадриде.

«Реал» был убийственен в завершающей стадии атак. Случайно Лигу чемпионов три раза за четыре года не выигрывают.

Сейчас нужно сосредоточится на чемпионате Италии, а уже затем в Мадриде постараться сыграть в свой футбол.

Я расстроен третьим голом, поскольку до него у нас были шансы исправить ситуацию в ответном матче. Сейчас же это невозможно», – заявил тренер.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором в Турине встречались «Ювентус» и «Реал», завершился со счетом 0:3. Ответная игра пройдет в Мадриде 11 апреля.