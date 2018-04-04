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    Аллегри не считает гол Роналду лучшим в истории футбола

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал второй гол форварда «Реала» Криштиану Роналду в ворота своей команды, который португалец забил эффектным ударом в падении через себя.

    «Не думаю, что гол Криштиану – лучший в истории футбола, но он точно из разряда выдающихся. Можно лишь поздравить Роналду с тем, что он делает в настоящее время», – заявил Аллегри после матча.

    Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором в Турине встречались «Ювентус» и «Реал», завершился со счетом 0:3. Ответная игра пройдет в Мадриде 11 апреля.

    Источник: УЕФА

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    04.04.2018 07:46
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 апреля 2018, 11:16

      Его мастерство и класс признают все ,даже противники.

      0
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 4 апреля 2018, 19:01

      Любой выпускник ДЮСШ умеет так делать. А у Роналдо еще и корявенько получилось. Лучше было у Бурчалкина в ворота Динамо Тбилиси на стадионе Кирова еще

      -1
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      Рейтинг: +617

      nelez 4 апреля 2018, 10:14

      Это естественно не лучший гол в истории ЛЧ. Но о красоте никто не сможет сомневаться. Даже те которые не хотят признать .

      2
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      Рейтинг: +46

      FerzLoko 4 апреля 2018, 09:11

      гол неимоверной красоты... с трибун бы такое увидеть

      1
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      Рейтинг: +399

      kella 4 апреля 2018, 09:03

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Обычный гол, тем более никто не мешал, потому что любое касание - симуляция - пенальти - гол!

      -6
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 4 апреля 2018, 08:48

      Те кто думают эт лутчий гол то они лигу чемпион только недавно смотреть начали

      2
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      Рейтинг: +238

      soltik09 > de bruyne 4 апреля 2018, 10:25

      У любителей игры футбол после таких голов глаз радуется и настроение поднимается, хочется аплодировать за красоту!

      3
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar > de bruyne 4 апреля 2018, 11:47

      Я смотрю ЛЧ с 1992-го года. А ещё раньше был кубок чемпионов. Правда тогда показывали телезрителям матчи советских команд и только фрагменты с других игр. Скажите,пожалуйста,лично вы какой гол считаете самым красивым? Гол Зидана 2002-м Байеру я тоже считаю шедевром.

      0
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА > dzhanavar 4 апреля 2018, 22:44

      как по мне так гол Манджукича в прошлом финале был лучше этого.... Да и гол Дель Пьеро Боруссии в финале 96-97 тоже что то

      2
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar > вместе с ЦСКА 5 апреля 2018, 09:05

      Да,согласен,у Дель Пьеро получилось шикарно.почти такую же забил Маджер в финале 87-го Баварию.

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      Рейтинг: +824

      dzhanavar > вместе с ЦСКА 5 апреля 2018, 09:06

      Я не понял,я что минусовал? Извините пожалуйста,это нечаянно.

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