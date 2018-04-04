Аллегри не считает гол Роналду лучшим в истории футбола

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал второй гол форварда «Реала» Криштиану Роналду в ворота своей команды, который португалец забил эффектным ударом в падении через себя.

«Не думаю, что гол Криштиану – лучший в истории футбола, но он точно из разряда выдающихся. Можно лишь поздравить Роналду с тем, что он делает в настоящее время», – заявил Аллегри после матча.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором в Турине встречались «Ювентус» и «Реал», завершился со счетом 0:3. Ответная игра пройдет в Мадриде 11 апреля.