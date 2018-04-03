Альба: «Мы хотим опять обыграть «Рому» со счетом 6:1»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба поделился ожиданиями от матчей 1/4 финала Лиги чемпионов против итальянской «Ромы». Каталонцы, по словам футболиста, хотят разгромить соперника.

«У нас отменная команда. Мы можем победить любого оппонента. Римляне играют компактно, это может нам несколько помешать.

«Барселона» хочет вновь победить «Рому» со счетом 6:1 или подобным. Правда, сейчас «волчица» лучше, чем несколько лет назад», – сказал Альба.

Первый матч между командами состоится 4 апреля в 21:45 по Москве.