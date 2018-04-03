Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Лига чемпионов. «Ювентус» сыграет с «Реалом» в 1/4 финала

3 апреля 2018, 20:50
18

Во вторник, 3 апреля, начинаются игры 1/4 финала Лиги чемпионов, а откроет эту стадию два матча. В одном из них «Ювентус» будет принимать на своем поле «Реал». Игра обещает быть очень интересной, учитывая давние тесные связи между клубами.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Ювентус» – «Реал». Начало в 21:45 по московскому времени, не пропустите!

Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Ювентус Реал
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
insider_retro
1522737628
Титулованные команды и великолепные исполнители - есть, что посмотреть!!! Роскошная игра с непредсказуемым исходом!!!
Ответить
OfaZavr
1522746492
отдам предпочтение Ювентусу в этом противостоянии. игра должна получиться классной и зрелищной!
Ответить
dzhanavar
1522747860
В мире футбола есть несколько команд,как бы это сказать,родословной. Не выскочки в карманах миллиардеров,а с именем,с историей,с многомиллионными болельщиками... М.Юнайтед,Бавария,Ливерпуль,Спартак... Сегодня встречаются команды с их числа. Это грандиозное зрелище,каждый со своим почерком,с пониманием игры,это праздник для всех любителей футбола. Ждем ИГРЫ с большой буквой.
Ответить
Psih86
1522748934
Юве настал час чтобы унизить этот денежный мешок !!!
Ответить
dinar7777dinar
1522750662
проход реала. игра ювентуса не интересна.
Ответить
portero
1522760005
буду болеть за Юве. но нужна большая удача , чтоб пройти Реал. в Испании Реал уже доигрывает ибо первое место далеко, а ЛЧ тяжко с ними. Удачи Ювентусу!!!!
Ответить
ribavadim
1522778503
Юве...
Ответить
isco2307
1522778914
2-2)Роналду гол)
Ответить
Psih86
1522780358
Пора унизить Мадридский мешок. Юве пора мстить, 4-1 хорошая домашняя победа !!!
Ответить
Par Mezan
1522787096
Это просто позор какой-то...
Ответить
Главные новости
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
1
Поражения ЦСКА и «Локо», Тикнизян и Родри сменили клубы, Мусиала вновь потерял сознание и другие новости
01:56
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
7
«Трабзонспор» приближается к трансферу обладателя «Золотого мяча»
00:59
1
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
00:46
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
6
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
6
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
6
Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
31
Все новости
Все новости
2 российских игрока заявлены на раунд плей-офф еврокубков
Вчера, 16:05
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
16 августа
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
12 августа
8
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
12 августа
11
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
11 августа
5
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
11 августа
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
20
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+