Лига чемпионов. «Ювентус» сыграет с «Реалом» в 1/4 финала

Во вторник, 3 апреля, начинаются игры 1/4 финала Лиги чемпионов, а откроет эту стадию два матча. В одном из них «Ювентус» будет принимать на своем поле «Реал». Игра обещает быть очень интересной, учитывая давние тесные связи между клубами.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Ювентус» – «Реал». Начало в 21:45 по московскому времени, не пропустите!

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