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    Лига чемпионов. «Ювентус» сыграет с «Реалом» в 1/4 финала

    Во вторник, 3 апреля, начинаются игры 1/4 финала Лиги чемпионов, а откроет эту стадию два матча. В одном из них «Ювентус» будет принимать на своем поле «Реал». Игра обещает быть очень интересной, учитывая давние тесные связи между клубами.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Ювентус» – «Реал». Начало в 21:45 по московскому времени, не пропустите!

    Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.04.2018 20:50
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 3 апреля 2018, 23:24

      Это просто позор какой-то...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 3 апреля 2018, 22:32

      юве на выход

      0
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      Рейтинг: +14

      диманоид 3 апреля 2018, 22:31

      реал вперед

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 3 апреля 2018, 21:32

      Пора унизить Мадридский мешок. Юве пора мстить, 4-1 хорошая домашняя победа !!!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +155

      ТИНКИ-ВИНКИ > Psih86 3 апреля 2018, 23:39

      ХАХАХАХАХАХ. Ну что унизил??? Хряпни йогурта и спать ложись

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1893

      isco2307 3 апреля 2018, 21:08

      2-2)Роналду гол)

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 3 апреля 2018, 21:01

      Юве...

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +28

      яйва яйва 3 апреля 2018, 19:44

      Ждём!

      0
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 3 апреля 2018, 19:19

      Очнись Буффонище

      0
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      Рейтинг: +67299

      portero 3 апреля 2018, 15:53

      буду болеть за Юве. но нужна большая удача , чтоб пройти Реал.
      в Испании Реал уже доигрывает ибо первое место далеко, а ЛЧ тяжко с ними.
      Удачи Ювентусу!!!!

      2
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar > portero 3 апреля 2018, 16:00

      А мне минус почему? Поставьте хоть 10 минусов,но интересно,почему

      2
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      Рейтинг: +67299

      portero > dzhanavar 3 апреля 2018, 16:08

      а что если я чем то не согласен мне еще и обосновать надо?
      не считаю это необходимым, а просто поставлю минус в знак не согласия. ибо большинство людей не меняют свою точку зрения , зачем воздух гонять.. верну плюсом если для вас имеет значение

      3
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar > portero 3 апреля 2018, 16:12

      Нет,какое значение может иметь минусы
      накануне такого спектакля? )) Ладно,проехали. Спасибо вам.

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 3 апреля 2018, 13:17

      проход реала. игра ювентуса не интересна.

      3
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