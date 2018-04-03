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    Аллегри: «Победа над «Реалом» будет огромным достижением для «Ювентуса»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри считает, что его команде достался в четвертьфинале Лиги чемпионов главный фаворит этого турнира – мадридский «Реал».

    «Мы сыграем против фаворитов Лиги чемпионов – победа над ними будет огромным достижением.

    Для нас это настоящий гала-вечер, а наши болельщики должны гордиться командой, дважды за последние три года игравшей в финале турнира. Нам нужна их поддержка.

    Я смотрел финал в Кардиффе несколько раз. По сравнению с прошлым сезоном мы стали лучше справляться с трудными периодами в матчах», – сказал тренер.

    Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Ювентус» – «Реал» состоится во вторник, 3 апреля, в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Ответная встреча пройде в Мадриде 11 апреля.

    Источник: УЕФА

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    03.04.2018 07:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +180

      лёха м 3 апреля 2018, 08:16

      наврятли

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