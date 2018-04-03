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    Зидан сравнил менталитет «Ювентуса» и «Реала»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан, который выступал в качестве футболиста в составе «Ювентуса», сравнил свою нынешнюю и прежнюю команды накануне их встречи в четвертьфинале Лиги чемпионов.

    «Это важный матч для обеих команд. Мы приехали показать хорошую игру, но финал в Кардиффе уже никак не касается завтрашней встречи. Мы о нем вообще не думаем.

    Считаю, у «Ювентуса» и «Реала» схожий менталитет. Я понял это еще по ходу игровой карьеры, ведь выступал за обе команды.

    «Ювентус» очень сильно играет уже многие годы. Это очень сбалансированная команда», – сказал тренер.

    Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Ювентус» – «Реал» состоится во вторник, 3 апреля, в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Ответная встреча пройде в Мадриде 11 апреля.

    Источник: УЕФА

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    03.04.2018 07:10
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