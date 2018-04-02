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    Кьеллини считает Серхио Рамоса сильнейшим центрдефом в мире

    Защитник туринского «Ювентуса» Джорджио Кьеллини в преддверии первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала» поговорил о фигуре защитника сливочных Серхио Рамоса.

    «Я никогда не буду технически настолько хорош, как Рамос. Он является лучшим центральным защитником в мире. Серхио прекрасно проводит решающие матчи. В сборной Испании представителю «Реала» составляет связку тоже очень сильный Жерар Пике», – сказал итальянец.

    Первый матч между итальянцами и испанцами состоится 3 апреля в 21:45 по Москве.

    Источник: Mundodeportivo

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    02.04.2018 23:08
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