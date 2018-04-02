Кьеллини назвал Рамоса лучшим центральным защитником в мире

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини накануне первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» назвал центрбека мадридской команды Серхио Рамоса лучшим футболистом в мире на своей позиции.

«Конечно же, вы должны учиться у лучших, но не вытеснять их.

У меня никогда не будет технических качества или взрывной силы Серхио Рамоса. Он лучший центральный защитник в мире. Он знает, как играть в матчах, которые действительно имеют значение», – сказал Кьеллини.

Встреча «Ювентус» – «Реал» состоится во вторник, 3 апреля. Начало – в 21:45 по московскому времени.