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    Кьеллини назвал Рамоса лучшим центральным защитником в мире

    Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини накануне первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» назвал центрбека мадридской команды Серхио Рамоса лучшим футболистом в мире на своей позиции.

    «Конечно же, вы должны учиться у лучших, но не вытеснять их.

    У меня никогда не будет технических качества или взрывной силы Серхио Рамоса. Он лучший центральный защитник в мире. Он знает, как играть в матчах, которые действительно имеют значение», – сказал Кьеллини.

    Встреча «Ювентус» – «Реал» состоится во вторник, 3 апреля. Начало – в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Football Italia

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    02.04.2018 16:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +369

      rossonero666 2 апреля 2018, 19:53

      Лучший это Мальдини!

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