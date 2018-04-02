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  • Ловчев: «Погребняк не играл полтора года, а выглядит не хуже любого форварда «Спартака»

Ловчев: «Погребняк не играл полтора года, а выглядит не хуже любого форварда «Спартака»

2 апреля 2018, 15:29
26

Футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал победу «Спартака» над «Тосно» (2:1) в матче 24 тура РФПЛ. По его мнению, нападающий команды из Ленинградской области Павел Погребняк, не игравший длительное время, выглядел не хуже, чем форварды красно-белых.

«Спартак» ведет 2:0, на ровном месте пенальти, который забивает Погребняк, и опять все шатко. Нервная концовка, в которой могло быть все, что угодно. За что был назначен пенальти? Не понимаю, зачем Кутепов стал хватать за плечо Погребняка? Мяч летел на Максимовича. Кутепов думал, что немного можно прихватить форварда соперника, за такое пенальти не дадут. А судья дал. И Кутепов искренне возмутился: за что?!

И еще одно подтверждение, что даже у наших ведущих команд нет запаса в классе: Погребняк не играл полтора года, а выглядит не хуже любого форварда «Спартака». Забил он с пенальти, но ведь и играл очень прилично.

Коли уж затронули форвардов, Промес играл ужасно, но затем соорудил гол. Незадолго до гола Фернандо, я подумал, что его сейчас заменят. Он очень много ошибался, но тоже сделал гол. Но даже, если «Спартак» ведет 2:0 против «Тосно», никто не может с уверенностью сказать, что это матч будет доведен до победы. Перед встречей я так рассуждаю: «Спартак» сильнее, должен выигрывать». А потом начинается игра и уже такого сказать нельзя. А ведь встречается действующий чемпион, у которого даже на скамейке несколько дорогостоящих футболистов, и команда, у которой забрали двух сильнейших форвардов, где зарплаты несопоставимы со спартаковскими. А когда начинаешь смотреть матч, и непонятно, кто здесь многократный чемпион страны, а кто – новичок Премьер-лиги», – сказал Ловчев.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Тосно Погребняк Павел Ловчев Евгений
Комментарии (26)
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Tostao
1522673242
Ну да, выглядит неплохо! Полтора года не играл, валял дурака, вот и сохранился. А в остальное всё по-прежнему: бревно-бревном.
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insider_retro
1522673783
От Погребняка, в своё время, многого ждали... Не попёрло, потом возвращение, мутный контракт и посиделки на лавке... Многое витало в виде слухов, ещё больше накидали СМИ... А по факту, уровень его игры не на столько уж и плох... А сравнение - это видение Ловчева, не более...
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Старикан
1522674306
Когда на тебя вся команда играет, то хочешь-не хочешь в центре внимания окажешься... и может сложиться обманчивое впечатление об игре... На мой взгляд ничего особенного Погребняк не показал...
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Полная Канистра
1522674792
ловчев ты вообще ноль при всех делах от тебя одна хрень несёт вали нах отсюда
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oyabun
1522675725
90% рассуждений Ловчева в этой статье полный бред. За исключением того что не должен действующий Чемпион показывать столь неуверенной и порой равной игры с ослабленным в межсезонье аутсайдером. За первый тайм реально было стыдно. Складывалось ощущение что в 2 недели перерыва игроки занимались чем угодно, но только не тренировками.
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SpazMatikus
1522677160
А что ему мешало в Динамо играть.Или бонучы не устраивали.А теперь рвет одно место чтобы на последок хоть какой то контракт урвать.Дно цена качество,хаха правильно Динамо его пнуло.Другой вопрос зачем брали???
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OldenVad
1522679943
Погребняк как был деревом так и остался!
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Forlan-LV
1522681465
Ловчев Ловчев..)) Для информации - Промес играл "плохо" но соорудил гол. Зе играл "плохо" но имел моменты - не везло... Адриано играл "плохо" - но забил с игры. Погребняк играл "лучше всех" - но без моментов и забил после сомнительного пенальти.. Вот теперь мне понятно почему Ловчев ты не тренер а только горе эксперт)) Да Спартак сыграл нервно и сумбурно - но очки свои взял. Тосно молодцы - но увы до РФПЛ вы не дотягиваете. Есть к чему стремиться.
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OfaZavr
1522684019
в единственном соглашусь что Спартак часто играет не так как от него ожидают до игры, еще и с аутсайдерами матчи получаются непростые и очень валидольные.
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ivany4
1522685648
Ну что сказать, раз в полтора года Погребу можно и побегать.)) Спартак в очередной раз находится на переходном уровне. Сейчас они пробуют играть с нижней частью таблицы на классе. Но не всегда это получается. Поэтому и получаются валидольные матчи. Будем надеяться и эту ступеньку пройдем благополучно.
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