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    Ловчев: «Погребняк не играл полтора года, а выглядит не хуже любого форварда «Спартака»

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал победу «Спартака» над «Тосно» (2:1) в матче 24 тура РФПЛ. По его мнению, нападающий команды из Ленинградской области Павел Погребняк, не игравший длительное время, выглядел не хуже, чем форварды красно-белых.

    «Спартак» ведет 2:0, на ровном месте пенальти, который забивает Погребняк, и опять все шатко. Нервная концовка, в которой могло быть все, что угодно. За что был назначен пенальти? Не понимаю, зачем Кутепов стал хватать за плечо Погребняка? Мяч летел на Максимовича. Кутепов думал, что немного можно прихватить форварда соперника, за такое пенальти не дадут. А судья дал. И Кутепов искренне возмутился: за что?!

    И еще одно подтверждение, что даже у наших ведущих команд нет запаса в классе: Погребняк не играл полтора года, а выглядит не хуже любого форварда «Спартака». Забил он с пенальти, но ведь и играл очень прилично.

    Коли уж затронули форвардов, Промес играл ужасно, но затем соорудил гол. Незадолго до гола Фернандо, я подумал, что его сейчас заменят. Он очень много ошибался, но тоже сделал гол. Но даже, если «Спартак» ведет 2:0 против «Тосно», никто не может с уверенностью сказать, что это матч будет доведен до победы. Перед встречей я так рассуждаю: «Спартак» сильнее, должен выигрывать». А потом начинается игра и уже такого сказать нельзя. А ведь встречается действующий чемпион, у которого даже на скамейке несколько дорогостоящих футболистов, и команда, у которой забрали двух сильнейших форвардов, где зарплаты несопоставимы со спартаковскими. А когда начинаешь смотреть матч, и непонятно, кто здесь многократный чемпион страны, а кто – новичок Премьер-лиги», – сказал Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    02.04.2018 15:29
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +3120

      erma 2 апреля 2018, 23:39

      Какая ерунда! Парень забил пенальти и что? Пенальти может пол страны забить. А так забить на футбол как Паша забил мало кто может.

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 2 апреля 2018, 20:59

      Погребняку сейчас ничего не остается делать как отрабатывать свой мало оплачиваемый контракт.В Динамо ему было проще,когда не слезая с лавки он получал кругленькую сумму.

      3
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 2 апреля 2018, 20:22

      Ловчева не поймёшь, то не деньги в футбол играют а футболисты, то начинает считать стоимость игроков. Ну не может Спартак играть на классе, надеюсь пока, зато эмоций хоть отбавляй! За это и ругаем и любим!

      3
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      Рейтинг: +10421

      ivany4 2 апреля 2018, 19:14

      Ну что сказать, раз в полтора года Погребу можно и побегать.))
      Спартак в очередной раз находится на переходном уровне. Сейчас они пробуют играть с нижней частью таблицы на классе. Но не всегда это получается. Поэтому и получаются валидольные матчи. Будем надеяться и эту ступеньку пройдем благополучно.

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 апреля 2018, 18:46

      в единственном соглашусь что Спартак часто играет не так как от него ожидают до игры, еще и с аутсайдерами матчи получаются непростые и очень валидольные.

      9
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      Рейтинг: +557

      Горкин Блеванов 2 апреля 2018, 18:26

      Смотри Ловкин жжёт , а ведь правда

      0
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      Рейтинг: +193

      Forlan-LV 2 апреля 2018, 18:04

      Ловчев Ловчев..))
      Для информации - Промес играл "плохо" но соорудил гол. Зе играл "плохо" но имел моменты - не везло... Адриано играл "плохо" - но забил с игры.
      Погребняк играл "лучше всех" - но без моментов и забил после сомнительного пенальти..
      Вот теперь мне понятно почему Ловчев ты не тренер а только горе эксперт))
      Да Спартак сыграл нервно и сумбурно - но очки свои взял.
      Тосно молодцы - но увы до РФПЛ вы не дотягиваете. Есть к чему стремиться.

      8
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      Рейтинг: +2119

      OldenVad 2 апреля 2018, 17:39

      Погребняк как был деревом так и остался!

      6
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      Рейтинг: +239

      nirita 2 апреля 2018, 17:05

      Ловчев болтать много стал.

      3
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      Рейтинг: +283

      SpazMatikus 2 апреля 2018, 16:52

      А что ему мешало в Динамо играть.Или бонучы не устраивали.А теперь рвет одно место чтобы на последок хоть какой то контракт урвать.Дно цена качество,хаха правильно Динамо его пнуло.Другой вопрос зачем брали???

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