Ловчев: «Погребняк не играл полтора года, а выглядит не хуже любого форварда «Спартака»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал победу «Спартака» над «Тосно» (2:1) в матче 24 тура РФПЛ. По его мнению, нападающий команды из Ленинградской области Павел Погребняк, не игравший длительное время, выглядел не хуже, чем форварды красно-белых.

«Спартак» ведет 2:0, на ровном месте пенальти, который забивает Погребняк, и опять все шатко. Нервная концовка, в которой могло быть все, что угодно. За что был назначен пенальти? Не понимаю, зачем Кутепов стал хватать за плечо Погребняка? Мяч летел на Максимовича. Кутепов думал, что немного можно прихватить форварда соперника, за такое пенальти не дадут. А судья дал. И Кутепов искренне возмутился: за что?!

И еще одно подтверждение, что даже у наших ведущих команд нет запаса в классе: Погребняк не играл полтора года, а выглядит не хуже любого форварда «Спартака». Забил он с пенальти, но ведь и играл очень прилично.

Коли уж затронули форвардов, Промес играл ужасно, но затем соорудил гол. Незадолго до гола Фернандо, я подумал, что его сейчас заменят. Он очень много ошибался, но тоже сделал гол. Но даже, если «Спартак» ведет 2:0 против «Тосно», никто не может с уверенностью сказать, что это матч будет доведен до победы. Перед встречей я так рассуждаю: «Спартак» сильнее, должен выигрывать». А потом начинается игра и уже такого сказать нельзя. А ведь встречается действующий чемпион, у которого даже на скамейке несколько дорогостоящих футболистов, и команда, у которой забрали двух сильнейших форвардов, где зарплаты несопоставимы со спартаковскими. А когда начинаешь смотреть матч, и непонятно, кто здесь многократный чемпион страны, а кто – новичок Премьер-лиги», – сказал Ловчев.