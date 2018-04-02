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    Отставка Шалимова стала для Смолова полной неожиданностью

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов высказался по поводу увольнения Игоря Шалимова с поста главного тренера команды, которое случилось сегодня.

    «Честно говоря, для меня это стало полной неожиданностью. По тренировкам и работе в последние дни нельзя было сказать, что такое может произойти. В любом случае я благодарен Игорю Михайловичу за совместную работу. Хочу пожелать ему удачи», – сказал Смолов.

    Шалимов возглавил «быков» в сентябре 2016 года и занял с ними четвертое место в минувшем чемпионате России. В нынешнем сезоне «Краснодар» после 24 туров располагается на пятой строчке в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на восемь очков.

    Источник: Sport24

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    02.04.2018 14:21
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 апреля 2018, 18:29

      скорее эта отставка стала приятной неожиданностью))

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 2 апреля 2018, 16:42

      сразу видно как он с ним легко попрощался ну что ж// ХОЧУ ПОЖЕЛАТЬ ЕМУ УДАЧИ//

      1
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      Рейтинг: +5873

      maygli 2 апреля 2018, 15:36

      Да распустил он вас, дал слабинку вот и устраивал вас, а надо было жёстче и мозги вовремя вправлять, чтоб не звездились, а играли.
      Тогда бы он вам меньше нравился, но толку было бы больше.

      1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 2 апреля 2018, 15:10

      А все Федя виноват со своей матершиной...

      2
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      Рейтинг: +6914

      sochi-2013 2 апреля 2018, 14:59

      Ты тоже вещички собирай. Хотя, судя по поведению, чемоданы даже не разбирал. Даже легионеры высказывают большую приверженность команде, в которой играют.

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      Рейтинг: +508

      triton004 2 апреля 2018, 14:54

      Смолов-"я твою маму е..л,пи....сы"

      0
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 2 апреля 2018, 14:54

      Вообще не понятно.....

      0
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      Рейтинг: +6914

      sochi-2013 > zenitforever2015 2 апреля 2018, 15:00

      Не понятно, что это не было сделано год назад?

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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > sochi-2013 2 апреля 2018, 16:10

      быки совсем размагнитились

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