Отставка Шалимова стала для Смолова полной неожиданностью

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов высказался по поводу увольнения Игоря Шалимова с поста главного тренера команды, которое случилось сегодня.

«Честно говоря, для меня это стало полной неожиданностью. По тренировкам и работе в последние дни нельзя было сказать, что такое может произойти. В любом случае я благодарен Игорю Михайловичу за совместную работу. Хочу пожелать ему удачи», – сказал Смолов.

Шалимов возглавил «быков» в сентябре 2016 года и занял с ними четвертое место в минувшем чемпионате России. В нынешнем сезоне «Краснодар» после 24 туров располагается на пятой строчке в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на восемь очков.