Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Фонсека опроверг размер своей зарплаты по новому контракту с «Шахтером»

    Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека назвал первоапрельской шуткой появившуюся информацию о сумме нового контракта с клубом.

    Напомним, издание Sports Mole утверждало ранее, что украинский клуб предложил специалисту зарплату в девять миллионов евро в год.

    – В одном из английских СМИ появилась информация о том, что «Шахтер» предлагает вам новый контракт на 9 миллионов евро в год. Это не первоапрельская шутка?

    – Из того, что обсуждается, многое не является правдой. Видимо, действительно еще одна шутка. Такие суммы – неправда.

    Источник: ФК «Шахтер»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.04.2018 11:16
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11