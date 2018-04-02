Фонсека опроверг размер своей зарплаты по новому контракту с «Шахтером»

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека назвал первоапрельской шуткой появившуюся информацию о сумме нового контракта с клубом.

Напомним, издание Sports Mole утверждало ранее, что украинский клуб предложил специалисту зарплату в девять миллионов евро в год.

– В одном из английских СМИ появилась информация о том, что «Шахтер» предлагает вам новый контракт на 9 миллионов евро в год. Это не первоапрельская шутка?

– Из того, что обсуждается, многое не является правдой. Видимо, действительно еще одна шутка. Такие суммы – неправда.