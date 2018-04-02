Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бубнов: «На ужасном поле сказалось преимущество ЦСКА»

2 апреля 2018, 06:05
1

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов отметил уверенный ход ЦСКА в весенней части чемпионата России, не забывая о предстоящем сложном календаре армейцев в апреле.

«С точки зрения содержания игра была совершенно равная, шла вязкая борьба, причем команды действовали в схожем ключе. Обилие передач верхом, забросов на нападающих объяснялось ужасным состоянием поля, потому выбрать комбинационный рисунок не представлялось возможным. В этом смысле, к слову, преимущество сегодня было у команд, игравших в заснеженной Уфе. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, на синтетике мяч отскакивал предсказуемо.

В таких обстоятельствах сказалось преимущество ЦСКА в классе и организованности. Хотя и «Ростов» бился на совесть, армейцы реализовали свои эпизоды у чужих ворот, которые и моментами-то не назвать. В лучшем случае «полумоменты». Если гол Щенникова – это все же стечение обстоятельств, то второй – лишь отчасти. Да, имел место рикошет, но защитники оказались не готовы заблокировать дальнюю штангу, а Вернблум своего не упустил.

«Ростов» набрал всего два очка в четырех матчах, при этом нельзя сказать, что команда Валерия Карпина выглядит слабо. Ей не хватает сыгранности. Для того, чтобы сформировать эффективную группу атаки, нужно много времени. А главная проблема на сегодняшний день – оборона. «Ростов» не пропустил только от «Зенита», а в трех других встречах позволил соперникам отличиться семь раз. Это беда «Ростова», с которой нужно справляться, в первую очередь. Позиция в двух очках от зоны переходных матчей диктует условия.

ЦСКА по весне традиционно выглядит уверенно. После перерыва армейцы пока единственными идут без осечек и по потерянным очкам догнали «Спартак». Однако в апреле их ждет архисложный календарь, когда с серьезными соперниками придется регулярно играть через два дня на третий. Если им удастся уверенно преодолеть этот отрезок дистанции, то как минимум шансы на попадание в Лигу чемпионов будут высокими», – считает Бубнов.

Матч 24-го тура российской Премьер-лиги «Ростов» – ЦСКА завершился со счетом 1:2. После этой встречи армейцы располагаются на третьей строчке турнирной таблицы с 44 очками, отставая от лидирующего «Локомотива» на пять баллов. «Ростов» идет на 12 месте с 27 очками.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ростов Бубнов Александр
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Vickont
1522652118
Бубен, что ж ты промолчал про гол Ростова?
Ответить
Главные новости
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
1
Поражения ЦСКА и «Локо», Тикнизян и Родри сменили клубы, Мусиала вновь потерял сознание и другие новости
01:56
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
7
«Трабзонспор» приближается к трансферу обладателя «Золотого мяча»
00:59
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
00:46
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
6
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
6
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
3
Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
31
Все новости
Все новости
Семин напутствовал Батракова в «Галатасарай»
08:41
1
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
Тренер ЦСКА поделился народной мудростью после поражения от «Акрона»
08:17
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
2
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
1
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
2
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
1
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
3
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
6
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
6
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
3
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
3
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
9
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
Вчера, 22:19
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
12
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
11
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
Вчера, 21:57
4
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
Вчера, 21:15
21
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Мойзеса
Вчера, 20:59
3
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
Вчера, 20:40
5
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
Вчера, 20:10
2
«Ну нельзя с таким нападающим играть»: Гурцкая – о форварде ЦСКА
Вчера, 20:00
4
ФотоРеакция Батракова на новость о трансфере в «Галатасарай»
Вчера, 19:35
Заявление ЦСКА по Мойзесу
Вчера, 19:24
3
«Много подводных камней»: Моссаковский – о Батракове в «Галатасарае»
Вчера, 19:15
2
Литвинов описал Барко двумя словами
Вчера, 18:38
22
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+