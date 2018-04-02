Бубнов: «На ужасном поле сказалось преимущество ЦСКА»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов отметил уверенный ход ЦСКА в весенней части чемпионата России, не забывая о предстоящем сложном календаре армейцев в апреле.

«С точки зрения содержания игра была совершенно равная, шла вязкая борьба, причем команды действовали в схожем ключе. Обилие передач верхом, забросов на нападающих объяснялось ужасным состоянием поля, потому выбрать комбинационный рисунок не представлялось возможным. В этом смысле, к слову, преимущество сегодня было у команд, игравших в заснеженной Уфе. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, на синтетике мяч отскакивал предсказуемо.

В таких обстоятельствах сказалось преимущество ЦСКА в классе и организованности. Хотя и «Ростов» бился на совесть, армейцы реализовали свои эпизоды у чужих ворот, которые и моментами-то не назвать. В лучшем случае «полумоменты». Если гол Щенникова – это все же стечение обстоятельств, то второй – лишь отчасти. Да, имел место рикошет, но защитники оказались не готовы заблокировать дальнюю штангу, а Вернблум своего не упустил.

«Ростов» набрал всего два очка в четырех матчах, при этом нельзя сказать, что команда Валерия Карпина выглядит слабо. Ей не хватает сыгранности. Для того, чтобы сформировать эффективную группу атаки, нужно много времени. А главная проблема на сегодняшний день – оборона. «Ростов» не пропустил только от «Зенита», а в трех других встречах позволил соперникам отличиться семь раз. Это беда «Ростова», с которой нужно справляться, в первую очередь. Позиция в двух очках от зоны переходных матчей диктует условия.

ЦСКА по весне традиционно выглядит уверенно. После перерыва армейцы пока единственными идут без осечек и по потерянным очкам догнали «Спартак». Однако в апреле их ждет архисложный календарь, когда с серьезными соперниками придется регулярно играть через два дня на третий. Если им удастся уверенно преодолеть этот отрезок дистанции, то как минимум шансы на попадание в Лигу чемпионов будут высокими», – считает Бубнов.

Матч 24-го тура российской Премьер-лиги «Ростов» – ЦСКА завершился со счетом 1:2. После этой встречи армейцы располагаются на третьей строчке турнирной таблицы с 44 очками, отставая от лидирующего «Локомотива» на пять баллов. «Ростов» идет на 12 месте с 27 очками.